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Kurban fiyatları belli oldu
Yurt içi kurban bedeli 850 TL, yurt dışı kurban bedeli ise 625 TL olarak belirlendi
Kurban Bayramı bu yıl 21 Ağustos'a denk geliyor. Bayrama yaklaşık 1 ay kala Diyanet İşleri başkanlığı kurban kesim fiyatlarını açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini söyledi
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