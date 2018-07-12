1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ar-Ge faaliyetleri için harcama 2017 yılında yüzde 17.5 arttı

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17.5 artışla 10.7 milyar liraya yükseldi
12 Temmuz 2018 10:46
Yazdır
Ar-Ge faaliyetleri için harcama 2017 yılında yüzde 17.5 arttı

Bu sonuca göre 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı da yüzde 0.29'dan yüzde 0.34'e, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı da yüzde 1.14'ten, yüzde 1.4'e çıktı.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre ise 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği de, 8 milyar 174 milyon liradan 12 milyar 950 milyon liraya yükseldi oldu.

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı da, 2016 yılındaki 2 milyar 141 milyon liradan, 2017 yılında 2 milyar 871 milyon liraya çıktı.

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre [Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması (NABS)] sınıflandırıldığında, 2018 yılı için ödenekler;

- yüzde 41.2'si genel bilgi gelişimine,

- yüzde 28.5'i savunmaya,

- yüzde 7.7'si endüstriyel üretim ve teknolojiye,

- yüzde 5.0'i eğitime,

- yüzde 4.0'ü ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılara ayrıldı.
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 310 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Siirt'te hasadı yapılacak olan fıstık ağaçları tek tek sayılıyor
12 Temmuz 2018 17:50		 Düzbağ Projesi'nin çoğu bitti azı kaldı
12 Temmuz 2018 16:55
ANKA-S için kritik teslimat
12 Temmuz 2018 14:47		 Patates fiyatları düşüşe geçti
12 Temmuz 2018 14:15
Siyah incir ihracatında hedef 50 milyon dolar
12 Temmuz 2018 13:33		 '2,5 yapraklı organik yeşil çay'ın ünü sınırları aştı
12 Temmuz 2018 13:24
Dolar ne kadar?
12 Temmuz 2018 12:06		 Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
12 Temmuz 2018 11:09
Kurban fiyatları belli oldu
12 Temmuz 2018 10:44		 Fındık işçisinin yevmiyesi asgari 70 lira olacak
12 Temmuz 2018 10:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
ATM memuru dönemi bitiyor
Bakanlık Müşavirlerinin görevi sona erdi, kapanan Başbakanlık teşkilatının Müşavirleri hariç...
'Kararnameleri Cumhurbaşkanına biz imzalattık' fotoğrafı
Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
İşini bilen ve alanına hakim Bakan, 10 dakikada brifing alıyor
703 sayılı KHK'da garip kurumlar arası geçici görevlendirme maddesi
Yeni rekor: Dolar, TL karşısında 4.97'yi gördü
Koncuk'tan Milli Eğitim Bakanına nezaketsiz yaklaşım
703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın
İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sabah kahvesi 2
açıl susam açıl 1
fiat 1
barış atay 1
idal 1
insanın saçı bile ağır geliyor bazen 4
Fazıl Say 6
çığlık atmak 2
denemekte fayda var 4
Carlos Kameni 1
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi FBE Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
ÖSYM, Başkanlığı Sözleşmeli Yerli Uzman Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam