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Düzce'de kargo aracının çarptığı çocuk öldü
Düzce'de kargo aracının yayaya çarpması sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Alper Ö. idaresindeki 34 BT 2857 plakalı kargo aracı, D-100 Karayolu'nun Kervan Köprüsü mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Batuhan Namlıtürk'e (16) çarparak yaklaşık 10 metre sonra durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Namlıtürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Bu sırada Namlıtürk'ün yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Namlıtürk'ün cenazesi, olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının çalışması sonucu Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, kargo aracının sürücüsü Alper Ö.'nün polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.
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