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Polisin ölümüne sebep olan sürücüye 5 yıl hapis cezası
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, trafik akışını düzenleyen polis memuruna motosikletiyle çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde trafik akışını düzenleyen polis memuruna motosikletle çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, şehit polis memuru Sabri Emir'in eşi Özlem Emir ve taraf avukatları hazır bulundu.
Hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Burak D. ise duruşmaya katılmadı.
Sanık avukatı Ufuk Mansuroğlu, olayda ana kıstasın "öngörme" olması gerektiğini savunarak, kazanın meydana geldiği yerin trafiğe kapalı veya taralı alan olmadığını belirtti.
Olayda bilinçli taksir koşulları mevcut olmadığını ileri süren Mansuroğlu, "Değerlendirme yapılırken bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmamasını talep ediyoruz. Sanık, sabıkasız ve pişmanlığını dile getirdi." diye konuştu.
Müşteki Özlem Emir'in avukatı Mustafa Nevhan Ayyıldız ise sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.
Şehit polis memuru Sabri Emir'in eşi Özlem Emir ise adalete güvendiğini söyledi.
Hakim, sanığın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını, sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konulmasını kararlaştırdı.
Sanığın cezası istinaf mahkemesince kesinleşirse cezaevine girecek.
- Olay
Bayraklı ilçesinde Altınyol Melez Deltası mevkisinde Haziran 2016'da trafik akışını düzenleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Sabri Emir'e (32), güvenlik şeridinde ilerleyen Burak D'nin (23) kullandığı 35 DC 2039 plakalı motosiklet çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan Emir, müdahaleye rağmen şehit olmuştu.
Cumhuriyet Savcısı Nesli Sumru Tunç Emeklioğlu, sanık Burak D. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla 2 ila 6 yıl hapis cezası istemiyle dava açmıştı.
Tutuklanan motosiklet sürücüsü Burak D, 30 Aralık 2016'daki duruşmada tahliye edilmişti
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