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MSB, işçi alımlarında mülakata kalanları açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, işçi alımı ile ilgili sözlüye kalanları açıkladı.
12 Temmuz 2018 11:10
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MSB, işçi alımlarında mülakata kalanları açıkladı

1. Milli Savunma Bakanlığına açıktan işçi alım ilanına müracaat ederek, mülakat/uygulamalı sınava girmeye hak kazananların listesi İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilmiştir.

2. Başvurusu uygun bulunup ön elemeyi geçen adayların müracaat ettikleri işyerlerinde, İŞKUR sitesinde beyan ettikleri bilgi ve belgeleri ibraz ederek kontrol ettirmeleri gerekmektedir. Bu maksatla adayın başvuruda bulunduğu işyerinde 16, 17, 18 Temmuz 2018 tarihide belge kontrolü yaptırılacaktır.

3. Mülakat/uygulama sınavına hak kazananların listesi EK-A'da, belge kontrolü için istenen bilgi ve belgeler EK-B'dedir.

4. Bu duyuru evrak kontrol için çağrı niteliğinde olup ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır. İlanen Duyurulur.

EKLER :

EK-A (Sınava Hak Kazananların Listesi)

EK-B (İstenilen Bilgi ve Belgeler.)
Memurlar.Net
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