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Sürücüsüz metro seferlerine ara verildi

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabı Yamanevler-Sancaktepe bölümünün deneme sürüşleri başladı. Bu nedenle sürücüsüz metro seferleri bugün, yarın ve 14-16-17-18-28-29 ve 30 Temmuz'da hizmet vermeyecek. Üsküdar ile Yamanevler arasındaki ulaşım, metro yerine İETT tarafından konulan M5 otobüs seferleriyle sağlanıyor
12 Temmuz 2018 11:16
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Sürücüsüz metro seferlerine ara verildi

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosunun Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın seferlerine, ikinci etap olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün deneme sürüşlerinin başlaması nedeniyle ara verildi.

Belediyeden alınan bilgilere göre, ağustos ayında hizmete alınacak metronun ikinci etabı Yamanevler-Sancaktepe bölümünün deneme seferleri için daha önce hizmet vermeye başlayan Üsküdar-Yamanevler kısmının seferlerine ara verildi.

İkinci etabın hizmet vermeye başlaması amacıyla gerekli kontrol ve testlerin yapılabilmesi için Üsküdar-Yamanevler arasındaki seferler, bu ay 9 gün yapılmayacak.

"Daha ileriye gitmek için kısa bir ara" sloganıyla gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın Üsküdar'dan Yamanevler'e kadar olan ilk bölümde bugünden itibaren 13-14-16-17-18-28-29 ve 30 Temmuz'da hizmet verilmeyecek.

Metro seferlerinin yapılmayacağı günlerde, ulaşım İETT'nin ek otobüs seferleriyle sağlanacak. Bunun için de İETT tarafından bu güzergaha M5 numaralı otobüsler tahsis edildi.

Test sürüşlerinin ardından ağustosta hizmete başlayacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı, Yamanevler'den Sancaktepe'ye kadar uzatılmış olacak. Şimdiye kadar 9 istasyonda hizmet veren hatta 7 istasyon daha eklenmiş olacak. Böylece Sancaktepe'den Üsküdar'a ulaşım 27 dakikada sağlanacak.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ilk etabı, 15 Aralık 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmıştı.
Anadolu Ajansı
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