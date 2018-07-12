'10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

Bursa Kapalı Çarşı'da bazı dükkanlarda çeyrek altın görünümlü imitasyonlar 10, yarımlar 20 ve cumhuriyetler ise 30 liradan satılırken, bazı vatandaşlarca alınıp hediye olarak götürülen bu takıların düğün sahiplerini mağdur ettiği belirtildi.

Özellikle son yıllarda satışı artan altın görünümlü imitasyon takılara, gerçeğinden ayırt edilmesi çok zor çeyrek, yarım ve tam olanlar da eklendi.

Kuyumcular, kendilerine getirilen takılar içinde imitasyon olanları tespit ettiklerinde düğün sahiplerinin yaşadığı üzüntüyü anlatırken, sahtelerinin satışının yasaklanması gerektiğini belirtti.

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altının her zaman en güvenilir yatırım aracı olduğunu söyledi.

Çarşıda hareketliliğin sürdüğünü dile getiren Altıkardeş, "Ne var ki alım gücü biraz düştü. Örneğin eskiden 6 bin liralık bir bilezik alacaklarsa bunu 4 bine düşürüyorlar, 10 bin liralık bir set alacaklarsa 7 bin liralık ürünlere bakıyorlar. Yine de çok bereketli bir sezon geçiriyoruz." dedi.

- "Sahte olduğunu kuyumcuya geldiklerinde öğreniyorlar"

Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle imitasyon takı satışlarının arttığına dikkati çeken Altıkardeş, şöyle devam etti:

"Eskiden vitrinlerde 22 ayarın altında bilezik bile yoktu. Şimdi ise fiyatların yüksek olması nedeniyle çarşıdaki bazı dükkanlarda imitasyon, altın görünümlü takıların satışı yapılıyor. Satışı gerçekleştiren imitasyoncu arkadaşlarımız, kötü niyetli kişilere karşı servis imkanı sağlayabilecek imitasyon çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ve bilezik gibi çeşitli ürün yelpazesi çıkardılar. Bilinçli insanlar kesinlikle bunu tercih etmiyor ancak az da olsa bunu kullanan bir kesim var. Onlar da düğün sahibini mağdur ediyor. Düğünden sonra takıları bozdurmak için kuyumcuya geldiklerinde bazı altınların sahte olduğunu öğreniyor, üzülüyorlar."

- "4 çeyrek sahte çıksa bin 200 lira..."

Düğünden sonra getirilen takılar içinde 4 çeyrek altının sahte çıkmasının düğün sahibi için "yaklaşık bin 200 liralık kayıp" anlamına geldiğini söyleyen Altıkardeş, imitasyon altınla gerçek altının sadece bilenlerce ayırt edilebileceğine işaret etti.

Altıkardeş, sürekli altın alışverişi yapan kimselerin bunları ayırt edebileceğini vurgulayarak, "Bu tür sahte, imitasyon takıların piyasada satılmaması, yasaklanması gerekiyor. Satışların durdurulması, yasaklanması için ilgili yerlere başvuruda bulunacağız. Bu konuda hazırlık yapıyoruz." dedi.

Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan Rahmi Güler de sahte altın nedeniyle mağduriyet yaşayan müşterilerinin bulunduğunu söyledi.

Yakın zamanda kendisine takılarını bozdurmak için gelen bir müşterisinin 4 altının sahte olduğunu tespit ettiklerini ve düğün sahibinin çok üzüldüğünü aktaran Güler, daha sonra altını takan kişileri bulmak için düğün videosunu izleyeceklerini söylediklerini anlattı.