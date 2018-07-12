İşini bilen ve alanına hakim Bakan, 10 dakikada brifing alıyor

Kamu yönetim sisteminde en büyük handikaplardan birisi yıllardır siyasetin içinde kalmış, Devlet teşkilatına hakim olmayan isimlerin Bakan yapılmasıydı.

Atandıkları kamu kurumlarını tanımayan siyasetçi kökenli bakanlar genel olarak siyasi mobbinge maruz kalmakta, kamu yararı ve hizmet gerekleri yerine, siyasetin gereklerini yerine getirmekteydi.

Diğer taraftan bilgi birikimi çok fazla olmayan siyasetçi kökenli bakanlar, günler süren toplantılarda saatlerce brifing alarak, atandıkları kamu kurumlarını tanımaya çalışıyordu. Kurumu tam olarak tanıma başladığı 1,5 -2 yılın sonunda ise görevden alınıyordu.

Siyasetçi kökenli bakanların en zayıf taraflarından birisi de, atandıkları teknik kurumlara dair çok fazla bilgi birikimine sahip olmadıkları için kolaylıkla bürokratlar tarafından yönlendirilebiliyor olmasıydı.

Ancak Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle atanan bakanların aldıkları brifinglere baktığımızda, ilginç durumlarla karşılaşmaktayız. Bazı bakanlar, genel müdürlere brifingler için 10 dakika sınırlaması koymuştur. Bu önemli bir noktadır. Zira bürokrata bırakılması durumunda, bürokrat kendi teşkilatını saatlerce anlatmaya yatkındır. Zira onun varlık nedeni işidir.

İşini bilen, konuya hakim bir bakana, her bir genel müdürlük için 10-20 dakika şeklinde brifing yeterlidir.

Umarız yeni sistem hayırlı olur.