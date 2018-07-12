1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB'den megakentin yollarına 2 milyon ton asfalt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 bin kilometrelik yol ağında asfalt yenileme çalışması başlattı
12 Temmuz 2018 11:34
Yazdır
İBB'den megakentin yollarına 2 milyon ton asfalt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çeşitli nedenlerle bozulan ve araç sürüş konforunu olumsuz etkileyen yollarda asfaltlama çalışması başlattı.

Belediyeden alınan bilgiye göre, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, İstanbul genelindeki 4 bin kilometre uzunluğundaki ana ulaşım yol ağında; çökme, dalgalanma, kış şartları, kazılar gibi nedenlerle oluşan olumsuzluklara karşı rehabilitasyon çalışmaları yürütüyor.

409 ana ulaşım yolunda yapılacak çalışmalarda toplam 2 milyon 150 bin ton asfalt kullanılacak. 500 kilometrelik 3 şeritli yola denk gelecek kadar yol böylece rehabilite edilmiş olacak.

- Kent genelindeki tüm yollar asfaltlanacak

Kocaeli il sınırından-Tekirdağ il sınırına kadar çok geniş bir alanda ana ulaşım yol ağında alt-üstyapı çalışmaları teknolojinin tüm imkanları kullanılarak yapılıyor. Çalışmalarla araç ve yaya kullanım konforunu artırarak vatandaşın rahat ulaşımını sağlamak hedefleniyor.

İBB Yol Bakım ekipleri asfalt sezonunu haziran ayından başlamak üzere ekim ayı sonuna kadar planladı. Ekipler; asfalt kaplama ve onarım çalışmaları yapılacak yol ve meydanları tespit ederek, hava sıcaklıklarının arttığı yaz döneminde yapılmak üzere programa alıyor. Yolun durumuna göre tam kaplama veya kısmi kaplama (yama) ve onarım uygulanıyor. Kaliteli bir asfalt yapılabilmesi için yol yüzeyi sıcaklığının 8 derece ve üstünde olması gerekiyor.

- 2 bin 100 kişi görev yapıyor

İstanbul'un daha modern ve kullanışlı asfalta sahip olması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 5 ayda önemli ana ulaşım güzergahları öncelikli olmak üzere 409 ana ulaşım yolunda asfalt kaplama, kısmi yama ve onarım çalışması yapılacak. Çalışmalar için 2 milyon 150 bin ton asfalt kullanılacak. Toplam 500 kilometrelik 3 şeritli yol uzunluğuna karşılık gelen yol rehabilite edilecek.

İstanbul genelinde toplam 31 finişer, 8 finişerli yama, 7 yama, 9 asfalt kazı, 32 yağmursuyu kanal-baca, 67 robot, 50 trafik olmak üzere 204 ekipte çalışan 2 bin personel ve 100 kişilik yol kontrolörleriyle sürdürülecek olan bu çalışmalar sonucu tüm yollar rehabilite edilerek araç sürüş konforu artırılacak.
Anadolu Ajansı
Bu haber 496 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
15 Temmuz etkinlik programı belli oldu
12 Temmuz 2018 15:53		 İmar Barışı'nda toplanan bedel 500 milyon liraya yaklaştı
12 Temmuz 2018 14:51
Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
12 Temmuz 2018 14:33		 İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı
12 Temmuz 2018 10:45
İlçe müftüsü adayları 35 gündür bekliyor
12 Temmuz 2018 10:05		 Kamuda CEO dönemi başladı
12 Temmuz 2018 07:35
Terör mağdurları villalara taşınacak
12 Temmuz 2018 06:40		 ATM memuru dönemi bitiyor
12 Temmuz 2018 06:10
Kabine listesinde, Bakanın soyismi yanlış yazılmış
12 Temmuz 2018 00:57		 Spor Genel Müdürlüğü ve KYK kapatıldı
11 Temmuz 2018 22:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
ATM memuru dönemi bitiyor
Bakanlık Müşavirlerinin görevi sona erdi, kapanan Başbakanlık teşkilatının Müşavirleri hariç...
'Kararnameleri Cumhurbaşkanına biz imzalattık' fotoğrafı
Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
İşini bilen ve alanına hakim Bakan, 10 dakikada brifing alıyor
703 sayılı KHK'da garip kurumlar arası geçici görevlendirme maddesi
Yeni rekor: Dolar, TL karşısında 4.97'yi gördü
Koncuk'tan Milli Eğitim Bakanına nezaketsiz yaklaşım
703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın
İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sessizliğin anarşisi 4
cumartesi gecesi evde oturan insan 1
internetin yavaş olması 4
açıl susam açıl 1
maceraperest 4
Fazıl Say 6
Carlos Kameni 1
özgür demirtaş 2
tut ki gecedir 1
Hz.Muhammed 1
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi FBE Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
ÖSYM, Başkanlığı Sözleşmeli Yerli Uzman Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam