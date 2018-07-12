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'Bundan böyle istismar edemeyecek'

Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Osman Aydın, Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyona ilişkin, "Bundan böyle hem aileler dağılmaktan kurtulacak hem aile birliği sağlanmış olacak hem de mağdur insanlar olmayacak. Onları istismar edemeyecekler." dedi
12 Temmuz 2018 11:38
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'Bundan böyle istismar edemeyecek'

Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Osman Aydın, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyona ilişkin, "Bundan böyle hem aileler dağılmaktan kurtulacak hem aile birliği sağlanmış olacak hem de mağdur insanlar olmayacak. Onları istismar edemeyecekler." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik açıklamaları nedeniyle Şubat ayında Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunan Diyanet-Sen'in Genel Başkan Vekili Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonun vatandaşları memnun ettiğini, halkın duygularına tercüman olunduğunu söyledi.

Oktar'ın evinden çıkan silah ve çelik yelek gibi malzemelerin örgütün ne boyutta olduğunu gösterdiğini belirten Aydın, "Demek ki FETÖ gibi tehlikeli bir yapılanma olmak üzere çalışmalar vardı." ifadesini kullandı.

Oktar'ın birçok insanın çocuklarını istismar ettiğini ve halkın değerlerini ayaklar altına aldığını vurgulayan Aydın, "Bundan böyle hem aileler dağılmaktan kurtulacak hem aile birliği sağlanmış olacak hem de mağdur insanlar olmayacak. Artık onları istismar edemeyecekler." diye konuştu.

"Devletimiz, hükümetimiz örgütün köküne inecektir"

Oktar'ın daha önce "askere gidemez" raporu aldığına ancak daha sonra bedelli askerlik yaptığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"O raporlar neyin neticesinde verilmiş, nasıl verilmiş? Altı hastaneden rapor almış. Dolayısıyla ceza verilemeyeceği, şizofren olduğu görülüyor. Şizofrensen halkın çocuklarının duygularıyla, başkasının namusuyla, inanların değerleriyle oynamayacaksın, dini istismar etmeyeceksin, dini söylemleri kullanmayacaksın. Bu operasyon bizi memnun etmiştir. İnşallah devletimiz, hükümetimiz bu örgütün köküne inecektir. Ben böyle inanıyorum."

Suç duyurusunda bulunmuştu

Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik açıklamaları nedeniyle Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Anadolu Ajansı
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