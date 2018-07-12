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Sakarya'dan Suriye'ye 250. tır uğurlandı

Sakarya İHH Derneği Müdürü Engin Sezer, "Savaşın başlangıcından bugüne Sakarya'dan Suriye'ye 250. tırı uğurluyoruz. Dualarımız savaşın bir an önce sona erip yardıma muhtaç kimsenin kalmaması." dedi
12 Temmuz 2018 11:41
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Sakarya'dan Suriye'ye 250. tır uğurlandı

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği'nce 2011'den bu yana Suriye'ye 250 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Suriye'de Azez, Afrin ve İdlib bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahipleri için 25 ton insani yardım malzemesinden oluşan tır dualarla uğurlandı.

Sakarya İHH Derneği Müdürü Engin Sezer, yazılı açıklamasında, hayırseverlerin hazırladığı 102 bin lira değerindeki 25 ton insani yardım malzemesini Suriye'ye gönderdiklerini bildirdi.

Savaşın başlangıcından bugüne Sakarya'dan Suriye'ye 250. tırı uğurladıklarına işaret eden Sezer, "Dualarımız savaşın bir an önce sona erip yardıma muhtaç kimsenin kalmaması." ifadesini kullandı.

Sezer, 2011'de rejimin katliamlarıyla başlayan çatışmaların yayılması ve yoğunlaşmasıyla en az 450 bin insanın hayatını kaybettiğini, Suriye'deki savaşın vahim bir insani krizin doğmasına sebep olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 6 milyondan fazla insan, yaşadığı yeri terk edip Suriye içinde başka bölgelere göç etti. 5 milyon insan ise başka ülkelere sığındı. Tahminen 1 milyon kişi, kuşatma altındaki bölgelerde yaşıyor ve temel hayat kurtarıcı yardımlardan ve insani destekten mahrum bırakılıyor. Hapishanelerdeki işkence ve kötü muamelenin kontrolden çıktığı Suriye'de savaşın başlangıcından bu yana 120 binden fazla kişi hapsedildi veya kayboldu, en az 12 bin insan hapiste öldürüldü. Kimyasal silahların, misket ve varil bombalarının hiç çekinmeden kullanıldığı ülkede 20 bin çocuk hayatını kaybetti. Küresel güçlerin menfaat çatışması altında büyük bir yıkım ve mağduriyetin yaşandığı Suriye'de yüz binlerce ev yıkıldı, camiler, okullar, hastaneler yerle bir edildi."

Onur Orhan
Anadolu Ajansı
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