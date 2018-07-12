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NATO Zirvesi'nde 2. gün
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi kapsamında bugün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Yunanistan Başbakanı Çipras'la ikili görüşmeler gerçekleştirecek
Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATo Zirvesi'nin ikinci günü başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Merkezi'ne gitti.
Erdoğan'ın bugünkü programında ikili görüşmeler ağırlıkta. Öne çıkan görüşmeler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yer alıyor.
Cumhurbaşkanı, Macron'la öğlen bir araya gelecek. Son görüşmesini Çipras ile yaptıktan sonra Türkiye'ye dönecek. Zirvenin ikinci gününde liderler NATO Genel Merkezi'nde buluştu.
Liderlerin bugün Afganistan'daki çatışmalara yoğunlaşması bekleniyor. Zirvenin sonuç bildirisi dün gece yayımlandı. Bildiride, Suriye sınırından gelen tehditlere karşı Türkiye'ye verilen sözlerin tutulacağının altı çizildi.
Bildiride İran'ın ortadoğu'daki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine de dikkat çekildi.
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