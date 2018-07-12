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Dizel yasaklarına bir şehir daha katıldı
Dizel yasaklarına bir yenisi daha eklendi. Mercedes ve Porsche gibi markalar başta olmak üzere otomotiv endüstrisinin kalbinin attığı Stuttgart şehri Euro 4 ve altındaki standarda sahip dizel arabaların trafiğe çıkışını yasaklama kararı aldı. 2019 ocak ayından itibaren uygulanacak karar hava kalitesini beklendiği ölçüde iyileştirmediği takdirde bir sonraki sene Euro 5 dizel araçlar da yasak listesine eklenecek
Almanya'da mahkemenin şehirlere dizel araçları yasaklama yetkisi vermesinin ardından bir şehir daha dizel yasağı başlatıyor.
Otomotiv devi Mercedes ve Volkswagen grubunun üyesi Porsche'un merkezinin de bulunduğu Stuttugart şehrinde gelecek yıldan itibaren Euro 4 ve altındaki standarda sahip dizel araçlar trafiğe çıkamayacak.
Baden-Wuerttemberg yönetimi Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek kararın gerekçesini artan hava kirliliğine önlem almak. Almanya'da dizel yasağını ilk başlatan şehir Hamburg olmuştu.
PEK ÇOK ŞEHİR DİZEL YASAĞINI GÖRÜŞÜYOR
Yapılan ölçümlere göre başta Hamburg, Münih ve Stuttgart olmak üzere Almanya'da pek çok kent merkezi toksik ve solunum yolları hastalıklarına neden olan nitrojen oksit partikülleri (NOx) seviyesi açısından AB sınırlarının üzerinde.
Baden-Wuerttemberg yönetimi gelecek yıl ortasına kadar hava kalitesinde ilerleme göremediği takdirde Euro 5 araçları da 2020 ocak itibarıyla yasaklayacak.
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