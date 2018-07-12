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Pehlivanlar er meydanına dua ile uğurlanıyor

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çayıra çıkacak pehlivanlar hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanları biten pehlivanlar er meydanına dua ile uğurlanıyor
12 Temmuz 2018 12:24
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Pehlivanlar er meydanına dua ile uğurlanıyor

657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çayıra çıkacak pehlivanlar hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanları biten pehlivanlar er meydanına dua ile uğurlanıyor.

Türkiye'nin çevreci camileri arasında yer alan Dar-ül Hadis Camisi ve çevresi güreşçilerin antrenmanlarına ev sahipliği yapıyor. Cami imamı Mamhut Eroğlu ve cami cemaatindeki eski pehlivanlar da Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen güreşçilere antrenman alanı bulup, malzeme desteği sağladı.

Cami imamı Mahmut Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar için kente gelen güreşçilere yardımcı olduklarını söyledi.

657. Tarihi Kırkpınar için pehlivanların son hazırlıklarını yaptığını belirten Eroğlu, "Edirne'mizde yine dev bir organizasyon gerçekleştirilecek. Bizler de Türkiye'nin çevreci ve sosyal camisi olarak pehlivan kardeşlerimizle yılın belli bölümlerinde bir araya geliyoruz. Aynı zamanda cami cemaatimizden bize yardımcı olan bir arkadaşımız daha önce Kırkpınar'da güreşmiş biri. Onun koordinatörlüğünde başta Edirne'den olmak üzere farklı kentlerden gelen pehlivan kardeşlerimiz Kırkpınar için antrenmanlarını camimizin yanındaki yeşil alanda yapıyor." dedi.

Pehlivanların Kırkpınar'a hazır bir görüntü çizdiklerini ifade eden Eroğlu, şöyle devam etti:

"Kardeşlerimiz burada antrenmanlarını yapıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi sporcu zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklı olmalıdır. Sporcularımızın bu konularda sıkıntıları yok. Biz biraz daha manevi yönde motive ederek işin sadece fiziki yönle değil manevi yönle de olması gerektiğini kardeşlerimize anlatmaya çalışıyoruz. Biz kardeşlerimizle birlikte yemeklerimizi yedik. Dualarımızı da yaptıktan sonra onları her yönden motive şekilde Kırkpınar'a uğurlayacağız. İnşallah Kırkpınar'da kendi boylarında birinci olup oradan da başpehlivanlığa kadar uzanacaklar."

Kıkrpınar'da baş altı kategorisinde güreşecek Edirneli Asil Çelik (28) de Kırkpınar'a hazır olduklarını belirterek, "Kırkpınar'a son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hocamızın duasını alarak hayırlısıyla çayıra çıkacağız. 'Ya Allah ya bismillah' dedikten sonra güreşmeye başlayacağız inşallah. Bu sene Edirne'yi en iyi şekilde temsil edip, birinci olmak istiyorum. Hedefim başpehlivan olmak." diye konuştu.

Güreşçiler antrenmanın ardından cami imamı Mahmut Eroğlu'nun yaptığı dua ile Kırkpınar'a uğurlandı.

Gökhan Zobar
Anadolu Ajansı
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