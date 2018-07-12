1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DGS sınavı ilk kez 81 ilde yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Gençlerimizin bu sınava erişimlerini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için 21 Temmuz 2018 tarihindeki DGS sınavını 81 ilde yapacağız." diye konuştu
12 Temmuz 2018 12:27
Yazdır
DGS sınavı ilk kez 81 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, önceki yıllarda 17 ilde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) sınav merkezi kısıtlamasını kaldırdıklarını, 21 Temmuz 2018'deki sınavın ilk kez 81 ilde yapılacağını bildirdi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DGS'nin meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarına imkan verdiğini ifade etti.

DGS'nin önceki yıllarda sadece 17 ilde yapıldığına işaret eden Özer, "ÖSYM 2018 yılında bu uygulamayı kaldırdı ve sınavın 81 ilde de yapılmasına karar verdi. 21 Temmuz 2018'deki DGS, ilk kez 81 ilde yapılmış olacak." bilgisini paylaştı.

Özer, yükseköğretimle ilgili yaptıkları sınavların erişimini ülkenin her noktasına yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istediklerini söyledi.

Daha önce ALES'i 2018'den itibaren 81 ilde uygulama kararı aldıklarını ve ilk sınavı da yaptıklarını hatırlatan Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yükseköğretimde ön lisansta okuyan öğrenci oranı oldukça yüksek. DGS'ye başvuran aday sayısı da her geçen yıl artıyor. 2017'de 355 bin 645 adayın başvurduğu DGS'ye bu yıl 388 bin 215 aday başvurdu. Aday sayısı her yıl artmasına rağmen sınav sadece 17 ilde yapılabilmekteydi. Önceki yıllarda 17 ilde düzenlenen DGS'de sınav merkezi kısıtlamasını kaldırdık. Gençlerimizin bu sınava erişimlerini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için 21 Temmuz 2018 tarihindeki DGS sınavını 81 ilde yapacağız."

Selma Kasap
Anadolu Ajansı
Bu haber 7,149 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sokakta staj yapacak yer arayan Boğaziçili!
12 Temmuz 2018 08:25		 300 bin öğrenci Açıköğretim'de birden fazla bölüm okuyor
11 Temmuz 2018 12:01
İstanbul MEM'den 'kayıt parası alınmasın' talimatı
10 Temmuz 2018 21:20		 Yeni Milli Eğitim Bakanı'nı yakından tanıyalım
10 Temmuz 2018 13:50
Yeditepe Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
08 Temmuz 2018 15:10		 İAÜ öğrencileri Türkiye'yi uzaya taşıyor
07 Temmuz 2018 21:48
Meslek liselerine kayıt yaptıran öğrencilere burs
07 Temmuz 2018 19:54		 Üniversite öğrencileri, klasik arabalara hayat veriyor
07 Temmuz 2018 17:19
BİLSEM'lerde eğitim öğretim hafta sonu yapılabilecek
07 Temmuz 2018 15:15		 Yükseköğretim kurumları için katkı payları değişmedi
07 Temmuz 2018 11:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
ATM memuru dönemi bitiyor
Bakanlık Müşavirlerinin görevi sona erdi, kapanan Başbakanlık teşkilatının Müşavirleri hariç...
'Kararnameleri Cumhurbaşkanına biz imzalattık' fotoğrafı
Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
İşini bilen ve alanına hakim Bakan, 10 dakikada brifing alıyor
703 sayılı KHK'da garip kurumlar arası geçici görevlendirme maddesi
Yeni rekor: Dolar, TL karşısında 4.97'yi gördü
Koncuk'tan Milli Eğitim Bakanına nezaketsiz yaklaşım
703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın
İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Levla Hanım 4
wells fargo 1
çin meşesi kalpler 2
11.07.2018 adnan oktar'ın gözaltına alınması 7
17.30 1
Nuit 1
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan erkek 6
turuncu 3
insanın saçı bile ağır geliyor bazen 4
internetin yavaş olması 4
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi FBE Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
ÖSYM, Başkanlığı Sözleşmeli Yerli Uzman Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam