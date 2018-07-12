DGS sınavı ilk kez 81 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, önceki yıllarda 17 ilde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) sınav merkezi kısıtlamasını kaldırdıklarını, 21 Temmuz 2018'deki sınavın ilk kez 81 ilde yapılacağını bildirdi.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DGS'nin meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarına imkan verdiğini ifade etti.

DGS'nin önceki yıllarda sadece 17 ilde yapıldığına işaret eden Özer, "ÖSYM 2018 yılında bu uygulamayı kaldırdı ve sınavın 81 ilde de yapılmasına karar verdi. 21 Temmuz 2018'deki DGS, ilk kez 81 ilde yapılmış olacak." bilgisini paylaştı.

Özer, yükseköğretimle ilgili yaptıkları sınavların erişimini ülkenin her noktasına yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istediklerini söyledi.

Daha önce ALES'i 2018'den itibaren 81 ilde uygulama kararı aldıklarını ve ilk sınavı da yaptıklarını hatırlatan Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yükseköğretimde ön lisansta okuyan öğrenci oranı oldukça yüksek. DGS'ye başvuran aday sayısı da her geçen yıl artıyor. 2017'de 355 bin 645 adayın başvurduğu DGS'ye bu yıl 388 bin 215 aday başvurdu. Aday sayısı her yıl artmasına rağmen sınav sadece 17 ilde yapılabilmekteydi. Önceki yıllarda 17 ilde düzenlenen DGS'de sınav merkezi kısıtlamasını kaldırdık. Gençlerimizin bu sınava erişimlerini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için 21 Temmuz 2018 tarihindeki DGS sınavını 81 ilde yapacağız."

Selma Kasap