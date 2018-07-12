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2018 \ 703 sayılı KHK ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle yapılan düzenlemeler

TRT'nin istihdam fazlası personeli diğer kurumlara dağıtılacak

703 sayılı KHK'da yapılan düzenlemeyle, TRT'nin istihdam fazlası personeli, Devlet Personel Başkanlığınca diğer kamu kurumlarına dağıtılacak
12 Temmuz 2018 15:44
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TRT'nin istihdam fazlası personeli diğer kurumlara dağıtılacak

703 sayılı KHK'nın 95. maddesiyle, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Eklenen bu geçici maddeye göre, TRT Yönetim kuruluna, 9 Temmuz 2019 tarihine kadar istihdam fazlası personelini DPB havuzuna gönderme hakkı verilmiştir.

DPB havuzuna gönderilen personelin atama teklifi, 45 gün içinde, DPB tarafından bir kamu kurumuna yapılacak.

İhtiyaç fazlası personel hangi ilde görev yapıyorsa o ildeki kamu kurumuna atanacak.

İşte 703 sayılı KHK'da yer alan hüküm:

GEÇİCİ MADDE 15 - Bu maddenin yürürlüğe girdikten sonra bir yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen istihdam fazlası personel Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Devlet Personel Başkanlığı, Kurum tarafından yapılan bu bildirimden sonra, 45 günlük süre içinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç fazlası olarak bildirilen personelin atama tekliflerini yapar. Atama teklifi yapılan Kurum ve kuruluşça ilgili personelin atamaları 15 gün içinde sonuçlandırılır.

Kurumda nakle tabi ihtiyaç fazlası personel, hangi ilde görev yapıyor ise aynı ile ataması gerçekleştirilir. Bu ilde söz konusu personelin atanacağı kadro bulunmaması halinde talep ettikleri 3 ili sırayla belirleyerek, tercih formlarını Türkiye Radyo Televizyonu Kurumu Genel Müdürlüğü'ne verir. Kurum aracılığıyla Devlet Personel Başkanlığına gönderilen bu tercihler, söz konusu atama teklifinde dikkate alınır. Bu nitelikte tercih bildirmeyen personelin işlemleri Devlet Personel Başkanlığınca yürütülür.

Kurumun nakle tabi personeli, Devlet Personel Başkanlığınca 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve atanmaları halinde, kurumda almış oldukları aylık, ek gösterge varsa ikramiye, her türlü zam ve tazminat haklarının hepsini almaya devam ederler.

Kurum personelinin Devlet Personel Başkanlığınca yapılacak nakillerinde burada hüküm bulunmayan hallerde 4046 sayılı Kanun ile 217 Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır."
Memurlar.Net - Özel

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