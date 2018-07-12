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Öğretmenler 15 Temmuz şehitleri için pedal çeviriyor

Konya'da görevli 3 öğretmen, 15 Temmuz şehitlerini İstanbul'da anmak için başlatılan "Ahde Vefa Bisiklet Turu" kapsamında Bilecik'e geldi
12 Temmuz 2018 12:37
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Öğretmenler 15 Temmuz şehitleri için pedal çeviriyor

Konya'dan İstanbul'a düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerimiz İçin Ahde Vefa Bisiklet Turu" kapsamında pedal çeviren 3 öğretmen, Bilecik'e ulaştı.

Konya merkez Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) kapsamında düzenlenen etkinlik dolayısıyla İstanbul'a gidecek öğretmenler Alper Can, Hakan Arıkan ve Selim Ecevit Şen, Bilecik'e geldi.

Bilecik-Söğüt yolu Akasya altı mevkisinde Memur Sen İl Başkanı Ahmet Selöz ve bisikletçiler tarafından karşılanan öğretmenler, şehitlikte dua etti. Öğretmenler, daha sonra Bilecik Belediyesi bahçesindeki tarihi saat kulesi önünde Belediye Başkanı Nihat Can tarafından karşılandı.

Alper Can, burada yaptığı konuşmada, Konya'dan ayın 10'unda pazar günü yola çıktıklarını hatırlattı. Can, "Biz öğretmeniz, işimiz öğretmek. Eğitimin öğretimin tatili olmaz dedik ve yola bu maksatla çıktık. İki yıl önce yapılmak istenen hain kalkışmanın acılarını unutturmamak, şehitlerimizi unutmamak adına yola çıktık. 15 Temmuz'da köprüde olacağız inşallah. Benim yaşım 47, arkadaşlarımın 45 ama görüyorsunuz hiç bir yorgunluk hissetmiyoruz." diye konuştu.

Şehir turu atan öğretmenler daha sonra bir şehit ailesini ziyaret etti.
Anadolu Ajansı
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