Tuz Gölü'nde flamingo şöleni

Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlardan Tuz Gölü'nde, bu yıl onbinlerce yavru kuluçkadan çıkarken gölde flamingo şöleni yaşanıyor.

Tuz Gölü'nün güneyinde Aksaray'ın Eskil ilçesinde kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu, el değmemiş doğasıyla dikkati çeken bölgeyi adeta "flamingo cenneti"ne dönüştürdü.

Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'da halk dilinde "allı turna" olarak bilinen flamingoların Akdeniz havzası içinde en fazla yavru dünyaya getirdiği bölgenin Tuz Gölü olduğunu söyledi.

Flamingoların kuluçka noktası ararken çok seçici olduklarını belirten Alçay, "Flamingolar, tuzlu sulak alanlarda çamurdan yaptıkları yuvalarında, yumurtaları üzerine kuluçkaya yatıyorlar ve yavrularını çıkartıyorlar. Göl içinde de yavrularını büyütüyorlar. Flamingoların insanlardan uzak böyle bir alanı da yeryüzünde bulabilecekleri çok nadir alanlar var. Bu nadir alanlardan birisi de Tuz Gölü'dür." diye konuştu.

Her yıl on binlerce flamingonun beslenme ve üreme için Tuz Gölü'ne geldiğine dikkati çeken Alçay, şöyle devam etti:

"Flamingolar üreme dönemi geldiğinde nisan ayında Eskil'e geliyorlar. Tabii ki geçmişte çok daha fazla kuş geliyordu. Milyonlarca flamingo burada yavrulayıp, dünyaya yayılırdı. Fakat bu sayı her geçen yıl azalarak devam ediyor. Son yıllarda 50 bin civarında flamingo Tuz Gölü'ne geliyor. Burada kuluçkaya yatıyorlar ve yavrularını çıkartarak büyütüyorlar. Bu yıl da onbinlerce flamingo gölde. Çoğunluğu kuluçkadan çıkan flamingolar, ağustos ayının sonundan itibaren Akdeniz havzası çevresine, Afrika'ya ve dünyanın çeşitli yerlerine göç edecekler."

Alçay, flamingoların kuluçkaya yatmasında göldeki su seviyesinin etkili olduğuna işaret ederek, "Tuz Gölü'nde suyun azalması flamingolar için tehdit oluşturmakta olup, göldeki su seviyesinin azalmasına bağlı olarak, kuluçkaya yatan flamingo sayısı da azalmaktadır." dedi.

Su seviyesi geçen yıla göre daha fazla

Göldeki su seviyesinin bu yıl geçen yıla göre daha iyi olduğunun altını çizen Alçay, şunları kaydetti:

"Bu yılki yağışlar ve Tuz Gölü'nde kurulmakta olan Doğalgaz Depolama Tesisinden çıkan suların göle verilmesiyle, 2018 yılı içerisinde su seviyesi geçen yıla oranla biraz daha çoğalmış gözükmektedir. Buna bağlı olarak göle gelen flamingo sayısı geçen yıla göre artmıştır. Bu şunu gösteriyor. Eğer Tuz Gölü'nde su seviyesini yükseltecek çalışmalar yapılırsa dünya bu değerini kaybetmeyecek. Eğer biz buna gereken hassasiyeti göstermezsek, bu değerimizi 10 yıl içinde kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunlar çok değerli hayvanlar."

Alçay, bugünlerde Tuz Gölü'nde flamingo şöleni yaşandığına değinerek, bu değeri görmek isteyenlerin Eskil ilçesine gelerek flamingoları gözlemleme şansını elde edebileceklerini dile getirdi.