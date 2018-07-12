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CHP'li Tezcan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tazminat
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'ın Erdoğan'a için kullandığı "faşist diktatör" ifadesi nedeniyle 30 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edildi.
Açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'dan geldi.
Aydın, Tezcan'ın "faşist diktatör" ifadesi nedeniyle 30 bin TL'lik manevi tazminata mahkum edildiğini bildirdi.
Tezcan bir açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan için "faşist diktatör" ifadesini kullanmıştı. Erdoğan'da bu sözleri nedeniyle Tezcan hakkında 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.
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