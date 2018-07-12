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'2,5 yapraklı organik yeşil çay'ın ünü sınırları aştı

Trabzon'un Of ilçesinde 1990 yılından itibaren hizmet veren Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, kendilerine özgü yöntemlerle ürettikleri "2,5 yapraklı organik yeşil çay"ın lezzetini farklı kıtalara taşıyor
12 Temmuz 2018 13:24
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'2,5 yapraklı organik yeşil çay'ın ünü sınırları aştı

Trabzon'un Of ilçesinde Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretilen "2,5 yapraklı organik yeşil çay"ın lezzeti, Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarına kadar ulaştı.

İlçeye 3 kilometre mesafede Uzungöl karayolu güzergahı üzerinde bulunan Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yaklaşık 28 yıldır bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. "Özçay" markası altında üretilen 2,5 yapraklı organik yeşil çay, aranan lezzetler arasına girdi.

Üretimine ilk kez geçen yıl başlanılan 2,5 yapraklı organik yeşil çay, kısa sürede Fransa'ya, Fransa'dan da bir firma aracılığıyla ABD, Çin ve Japonya'ya ihraç edildi.

Çay alım sezonunun ilk sürgününde üretilen 2,5 yapraklı organik yeşil çay, özellikle Suudi Arabistanlı turistlerden yoğun talep talep gördü.

Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Müdürü ve Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral, AA muhabirine, geçen yıl ilk kez kendilerine has olan 2,5 yapraklı organik yeşil çayı ürettiklerini ifade etti.

Saral, çay bahçelerinden 2,5 yapraklı çayların tek tek toplandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"El emeğiyle toplanan ürünümüzü imalat aşamasından geçiriyoruz. Daha sonra 4-5 filizi aynı etiket altında birleştirip o birleştirdiğimiz ürünü bir fincan içerisini koyarak organik yeşil çayı içiyoruz. Yapraklar açılıyor ve bildiğiniz 2,5 yaprağın ilk haline dönüşüyor. O arada da biz, o ürünün vermiş olduğu bu değerli çayı içme şansına sahip oluyoruz."

Bunu ilk kez kendilerinin yaptığını kaydeden Saral, dünyada bu tarzda üretim örneğinin olmadığını söyledi.

- "Talep fazla olduğu için üretim kapasitemizi artıracağız"

Saral, ilk üretimi geçen yıl gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özçay olarak geçen sene Fransa'ya ilk organik 2,5 yaprak yeşil çayı satma şansını elde ettik. Bu sattığımız firma da çayımızı Amerika, Çin ve Japonya'ya ihraç etti. Bu bizim için çok önemliydi. İnşallah bunun daha da ilerisi olacak. Aşırı bir talep alıyoruz. 2,5 yaprak organik yeşil çayın üretim miktarını artırarak ihracatını dünyanın dört bir yanına yaymayı hedefliyoruz. "dedi.

Üretim kapasitesini artıracaklarını anlatan Saral, "Bu yıl ilk sürgünde 20 bin 2,5 yaprak organik yeşil çay üretme şansına sahip olduk. Bu sayıyı 100 bine çıkarmayı planlıyoruz. İlgi çok fazla ve ilk sürgünde ürettiğimiz 20 bin ürünü ihraç edemeden, Ortadoğu'dan gelen turistlerimizin ilgisiyle tükettik. O nedenle talep fazla olduğu için üretim kapasitemizi artıracağız." şeklinde konuştu.

Meltem Yılmaz
Anadolu Ajansı
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