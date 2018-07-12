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12 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

12 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
12 Temmuz 2018 13:40
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12 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.

Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.

Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.

Aşağıda 12 Temmuz 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.

4 İl'de düzenlenen operasyonda 11 askere FETÖ gözaltısı 15 ilde FETÖ operasyonu: 30 askere gözaltı '7 Şubat MİT kumpası'nda 24 gözaltı FETÖ şüphelisi karı koca sınırda yakalandı İzmir'de FETÖ'nün hücre evine operasyon: 13 kişi gözaltına alındı Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 1 kişi yakalandı Şehitler köprüsü davasında 72 sanığa aırlaştırılmış müebbet FETÖ'nün suikast timi güneş yüzü göremeyecek FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı Kayseri'de FETÖ'den yargılanan eski üsteğmene hapis cezası Memduh Boydak'ın cezası belli oldu! Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ zanlılarına operasyon İzmir'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
Memurlar.Net
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