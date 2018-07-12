Doğuş Grubu'ndan hisseleri düşen Garanti Bankası açıklaması

Açıklamada, son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan bir kısım paylaşımlarda, Garanti Bankası hisselerindeki %20'ye yaklaşan sert düşüşün, hatta bu sebeple Borsa'daki genel düşüşün sebebinin, Ferit Şahenk'in ve dolayısıyla Doğuş Grubu'nun Garanti Bankası nezdindeki hisselerinin satışına bağlı olduğu yorumları yapıldığına ve üstelik bu yorumların refinansman konusundaki görüşmelerin olumsuz yönde sonuçlandığı iddiasına bağlandığına dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu iddiaların tamamı maksatlı ve gerçeklere aykırı olup, 22/03/2017 tarihinde BBVA'ye Garanti Bankası'nın %9,95 oranındaki hissesinin satışından sonra, Grubumuzun yeddinde kalan sembolik hisse oranı %0.05'dir. Üstelik bu kadar az sayıdaki hisse içinden bile herhangi bir satış gerçekleştirilmemiştir.



Bu miktarın dışında, Grubumuzun Merrill Lynch ve/veya başka bir kuruluş nezdinde bulundurulmakta olan herhangi bir hissesi de yoktur.

Olmayan bir hissenin, satışının da mümkün olamayacağı tereddütsüzdür. Dolayısıyla, son 16 aydır hiçbir Garanti Bankası hissesi satmayan bir grubun, banka hisselerinin düşüşünden sorumlu olarak gösterilmesi, sorunlu bir yaklaşımın ürünüdür.

Üstelik refinansman görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonlandığı bilgisi de bütünüyle gerçek dışı olup, taraflarının tüm iyi niyeti ile müzakereler son aşamasına dahi yaklaşmıştır."

BUGÜN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Borsada işlem gören Garanti Bankası hisseleri son iki günde çok ciddi bir satış baskısına maruz kalmış ve yüzde 20'ye yakın değer kaybetmişti. Hisseleri bugün ise yükseliş yönünde hareket ediyor. Garanti bankası hisseleri ilk seansı yüzde 3.4 artışla 7.20 TL'den tamamladı.