Google bile şaşırdı: Milyonda bir ihtimal gerçek oldu

52 yaşındaki Michele Noad isimli kadın, buluşmak üzere olduğu Rick Hodge isimli arkadaşına konum attı.

Michele'in nerede olduğunu daha net öğrenmek isteyen Rick de, gelen konuma Google Maps'te baktı.

Ver her şey o anda başladı.



Google Maps'te Michele'in gönderdiği koordinatlara bakan Rick, karşısında arkadaşını görünce şaşkına döndü.

Gözlerine inanamayan ve emin olmak için koordinatları tekrar giren Rick, bir kez daha Michele ile karşılaştı...

İlginç tesadüf karşısında şaşkına dönen Rick yaşananları buluştuktan sonra Michele anlattı ve milyonda bir yaşanacak tesadüf ortaya çıktı.

Fotoğraf, 5 ay öncesine aitti. Michele bundan yaklaşık 5 ay önce tam olarak Rick'e konum attığı noktada beklerken Google Maps tarafından fotoğraflanmıştı...



Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Michele, yaşanan tesadüfün milyonda bir ihtimal olduğunu söyledi ve 'gerçeküstü' yorumunu yaptı.

Michele, "Rick ilk başta anlattığında biraz korktum ama sonra görünce alıştım. Gerçeküstü bir durum.

Yaşanması milyonda bir ihtimal. Önümüzdeki günlerde buradan taşınacağım. Arkadaşlarıma, beni özlediklerinde Google Maps'e girmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu olayın ortaya çıkmasının ardından özel hayatın mahremiyeti sebebiyle Google söz konusu fotoğrafı sansürledi.





Metro.co.uk