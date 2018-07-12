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Google bile şaşırdı: Milyonda bir ihtimal gerçek oldu
Herhangi bir insanın milyonda bir ihtimal başına gelecek bir olay İngiltere'de yaşandı. Google sansür uygulamak zorunda kaldı
52 yaşındaki Michele Noad isimli kadın, buluşmak üzere olduğu Rick Hodge isimli arkadaşına konum attı.
Michele'in nerede olduğunu daha net öğrenmek isteyen Rick de, gelen konuma Google Maps'te baktı.
Ver her şey o anda başladı.
Gözlerine inanamayan ve emin olmak için koordinatları tekrar giren Rick, bir
kez daha Michele ile karşılaştı...
Fotoğraf, 5 ay öncesine aitti. Michele bundan yaklaşık 5 ay önce tam olarak Rick'e konum attığı noktada beklerken Google Maps tarafından fotoğraflanmıştı...
Michele, "Rick ilk başta anlattığında biraz korktum ama sonra görünce alıştım. Gerçeküstü bir durum.
Yaşanması milyonda bir ihtimal. Önümüzdeki günlerde buradan taşınacağım. Arkadaşlarıma, beni özlediklerinde Google Maps'e girmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
Yaşanan bu olayın ortaya çıkmasının ardından özel hayatın mahremiyeti sebebiyle Google söz konusu fotoğrafı sansürledi.
Metro.co.uk
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