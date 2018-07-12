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Patates fiyatları düşüşe geçti

Son dönemde kaydettiği yükselişle gündem olan patates fiyatı, Türkiye'nin önemli patates üretim ve depolama merkezlerinden Nevşehir ve Niğde yöresinde yazlık patates hasadının başlamasıyla düşüşe geçti. kilogram fiyatı son bir ayda 5 liradan 2,5 liraya geriledi
12 Temmuz 2018 14:15
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Patates fiyatları düşüşe geçti

Türkiye'nin en büyük patates üretim alanlarının bulunduğu Niğde'de geçen hafta, Nevşehir'de de bu hafta yazlık patates hasadına başlandı. Ağustos ayı ortalarına kadar sürecek hasadın ardından kışlık ürün hasadının başlaması ve patates sökümünün eylül ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Nevşehir'de 60 bin dekar ekili alandan 250 bin ton, Niğde'de ise 202 bin dekar ekili alandan yaklaşık 753 bin ton rekolte elde edileceği öngörülüyor.

Piyasada yeterli ürün olmaması nedeniyle aşırı yükselen patates fiyatı, yazlık hasatla birlikte düşmeye başladı.

Mayıs ve haziran aylarında sadece Adana yöresinden piyasaya sürülen, verimin düşük olması nedeniyle de tarladan yüksek fiyatla çıkan patates, bugünlerde tarlada kilogramı ortalama 1,5 liradan satılıyor.

Nevşehir ve Niğde'de patatesin pazar tezgahlarındaki kilogram fiyatı son bir ayda 5 liradan 2,5 liraya düştü. Hasadın ülke geneline yayılacağı ağustos ayı itibarıyla bu rakamın daha da gerileyeceği tahmin ediliyor.

Niğde Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali Sorumlusu Hakan Ecemiş, yazlık hasatta toplanan patatesin tarladan kalitesine göre 80 kuruş ila 2 lira arasında çıktığını söyledi.

Ecemiş, "Patatesin Niğde'deki hale gelişi yakın olduğumuz için biraz düşük ama Ankara, İstanbul'a gittikçe nakliye ve çeşitli maliyetler yükseliyor, ayrıca en büyük etken oralara gittikçe aracı firmaların çoğalması. Bu işi tüccarlar ve büyük şirketler üstlendiği için fiyatlar artıyor. İstanbul'da toptan olarak 2-3 liraya satılıyor, markete manava geçtikçe 50 kuruş ile 1 lira arasında fiyat farkı biniyor. Geçtiğimiz haftalarda ürün az, talep fazlaydı ve fiyat yükseliyordu. Bundan sonraki süreçte fiyat oldukça düşer." dedi.

Nevşehir ile Kayseri arasındaki bölgede patates üretimi yapan Hasan İkiz de bölge üretiminde bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi.

Patates ekiminin zor ve zahmetli bir iş olduğunu belirten İkiz, "Patatesleri üçüncü aydan itibaren ekmeye başlarız. Yedinci ayda da yaklaşık 100 gün içinde patatesleri hasat etmeye başlarız. Patates çok hassas olduğundan akşam sökeriz. Sabah ezanından itibaren de işçilerimiz toplar ve tarladan nakliyesi yapılır. Bizim bu bölgede yaklaşık 2 bin dönüme patates ekiliyor. Buradan da 100 bin ton kadar patates çıkıyor. Ben 100 dönüm kadar ekiyorum ve 500 ton kadar patates elde ediyorum." dedi.

Patates fiyatlarındaki yükselişten kendilerinin de rahatsız olduğunu vurgulayan İkiz, şunları kaydetti:

"Her yer söküme başladığı zaman piyasa rahatlayacak ve fiyatlar düşecek. Biz patatesten para kazanmak istiyoruz ama fiyatın bu kadar yüksek olmasından rahatsızız. Hem biz para kazanalım hem de vatandaşlarımız doyasıya patates yesin istiyoruz. Patatesleri buradan yaklaşık 1,5-2 lira civarında hale gönderiyoruz ama oradan sonraki fiyatlardan bilgim yok. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çiftçiye verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da desteklerini artırmasını temenni ediyorum."

KIŞLIK PATATES KAPADOKYA'DA DEPOLANACAK

Yazlık patates hasadının, Nevşehir ve Niğde'nin yanı sıra Tokat, Kayseri, Afyonkarahisar, Çorum, Eskişehir, Mardin, Amasya ve Konya'da da başladığı öğrenildi.

Yazlık patates dayanıklılığı az olması nedeniyle tarladan alındıktan sonra doğrudan piyasaya sürülüyor. Gelecek ay ortalarında ülke genelinde başlayacak kışlık hasatta elde edilecek ürün ise kış aylarında iç ve dış pazara sunulmak üzere Kapadokya bölgesindeki kayadan oyma soğuk hava depolarında saklanacak.
Anadolu Ajansı
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