1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Paralarını alamayınca kule vincine çıkıp kendilerini yakmak istediler

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, paralarını alamadıklarını iddia eden 2 işçi, inşaat alanında bulunan kule vincine çıktı. Ellerinde benzin dolu bidon olan, kendilerini yakacaklarını söyleyen işçiler, ikna edilerek indirildi
12 Temmuz 2018 14:21
Yazdır
Paralarını alamayınca kule vincine çıkıp kendilerini yakmak istediler

Olay saat 11.30 sıralarında, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde devam eden katlı otopark inşaatında meydana geldi.

İnşaattaki işlerinden bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen 2 işçi, inşaat alanı içerisindeki kule vincin merdivenine tırmandı.

Ellerinde benzin bidonu olan ismi öğrenilemeyen işçiler, paralarını alamadıkları için kendilerini yakacaklarını söyledi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Polisler, vincin merdiveninde bekleyen 2 işçiyi ikna ederek bulundukları yerden aşağı indirdi. İşçiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 886 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DSİ arazisine kenevir ekerken yakalandı
12 Temmuz 2018 18:05		 Tarihi çarşıda göçük! 1 ölü 4 yaralı
12 Temmuz 2018 17:53
Kanser hastası, hastanenin 6'ncı katından düşerek öldü
12 Temmuz 2018 17:10		 İşte Adnan Oktar'ın yakalanma anı
12 Temmuz 2018 16:25
Zuhal Olcay'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis
12 Temmuz 2018 15:07		 Eylül'ü bulan 'Abrek' Evrim'i de arıyor
12 Temmuz 2018 13:26
Minik Leyla'nın elbiseleri tarlada bulundu
12 Temmuz 2018 11:52		 Polisin ölümüne sebep olan sürücüye 5 yıl hapis cezası
12 Temmuz 2018 10:54
Düzce'de kargo aracının çarptığı çocuk öldü
12 Temmuz 2018 10:54		 Konya'da akaryakıt istasyonunda bir kişi öldürüldü
12 Temmuz 2018 09:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
ATM memuru dönemi bitiyor
Bakanlık Müşavirlerinin görevi sona erdi, kapanan Başbakanlık teşkilatının Müşavirleri hariç...
'Kararnameleri Cumhurbaşkanına biz imzalattık' fotoğrafı
Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
İşini bilen ve alanına hakim Bakan, 10 dakikada brifing alıyor
703 sayılı KHK'da garip kurumlar arası geçici görevlendirme maddesi
Yeni rekor: Dolar, TL karşısında 4.97'yi gördü
Koncuk'tan Milli Eğitim Bakanına nezaketsiz yaklaşım
703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın
İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 3
atıştırmalık 3
barış alıcı 4
cumartesi gecesi evde oturan insan 1
sıkılmak 1
nicolas maduro 1
berke özer 1
sergio ramos 2
diş fırçalamak 1
dolar kuru 3
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi FBE Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
ÖSYM, Başkanlığı Sözleşmeli Yerli Uzman Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam