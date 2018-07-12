|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik sorununun kalıcı olarak çözülmesini istediklerini belirtti
Türkiye'de askerlik çağında olanların önemli bir kısmı merakla bedelli askerliğin çıkacağı tarihi bekliyor.
Akıllardaki soru işaretlerinden biri de bedelli askerliğinin nasıl fiyatlandırılacağı konusu.
KALICI ÇÖZÜM
CNN Türk canlı yayınına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuyla ilgili çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
Turan, sorunu kalıcı olarak çözeceklerini ve bedelli askerlikte fiyatların makul düzeyde tutulacağını ifade etti.
Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuyla ilgili olarak, "Bu çok büyük bir problem. Bu konuda adım atmak istiyoruz.
Daha makul fiyatlarla bir çalışma yapabiliriz. 3 aylık 5 aylık askerler operasyona gitmiyor. Ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan gençlerin olmamasını istiyoruz. Bedelliyi çok daha kalıcı, bir sorun olarak ele alıp çözmek istiyoruz" dedi.
Bu haber 64,851 defa okundu. 56 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI