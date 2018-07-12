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Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, askerlik sorununun kalıcı olarak çözülmesini istediklerini belirtti
12 Temmuz 2018 14:33
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Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak

Türkiye'de askerlik çağında olanların önemli bir kısmı merakla bedelli askerliğin çıkacağı tarihi bekliyor.

Akıllardaki soru işaretlerinden biri de bedelli askerliğinin nasıl fiyatlandırılacağı konusu.

KALICI ÇÖZÜM

CNN Türk canlı yayınına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, konuyla ilgili çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Turan, sorunu kalıcı olarak çözeceklerini ve bedelli askerlikte fiyatların makul düzeyde tutulacağını ifade etti.

Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak


"MAKUL FİYATLAR..."

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuyla ilgili olarak, "Bu çok büyük bir problem. Bu konuda adım atmak istiyoruz.

Daha makul fiyatlarla bir çalışma yapabiliriz. 3 aylık 5 aylık askerler operasyona gitmiyor. Ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan gençlerin olmamasını istiyoruz. Bedelliyi çok daha kalıcı, bir sorun olarak ele alıp çözmek istiyoruz" dedi.


Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
CNN Türk
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