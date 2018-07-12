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Vekil'den, cep numarasını paylaşarak emrinizdeyim mesajı
24 Haziran Seçimlerinde Ak Parti'den Şanlıurfa Milletvekili seçilen, Gülender Açanal, sosyal medya hesabından cep telefonu numarasını paylaşarak, memleketin emrindeyim dedi
24 Haziran Seçimlerinde Ak Parti'den Şanlıurfa Milletvekili seçilen, Gülender Açanal, sosyal medya hesabından cep telefonu numarasını paylaşarak, memleketin emrindeyim dedi.
İşte Gülender Açanal'ın paylaştığı mesaj
Vekil tayin ettiğiniz bendeniz TBMM 3.katta; B-304 Nolu Odada; 0312 420 58 00 Nolu Makam Telefonum ve 0532 225 32 56 Nolu Şahsi Cep Telefonumda; memleketimizin ve memleketlimizin emrinde ve hizmetindedir.
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