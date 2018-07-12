Suriyeli sığınmacılara Türkçe eğitimi verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve İstanbul'da ikamet eden Suriyelilere Türkçe ile sanat ve meslek eğitimi verilmesi için girişimde bulundu.

Bu amaçla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Vakfı arasında İstanbul'daki sığınmacılara Türkçe eğitimi verilmesi ve onların sanat ve meslek sahibi olabilmeleri için kurslar düzenlenmesine ilişkin protokol hazırlandı.

İBB ile Vakıf arasındaki "ortak hizmet protokolü", belediyenin hukuk, eğitim ve sosyal hizmetler komisyonlarında olumlu değerlendirildikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine alındı.

Meclis'te görüşülen protokol, oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, İstanbul'da ikamet eden Suriyelilere yönelik; Türkçe dil eğitimi, sosyal, kültürel ve mesleki teknik alanda eğitimlerini artırmak, geliştirmek ve meslek sahibi olmaları için faaliyetler yürütülecek.

İstanbul'da herhangi bir alan ya da dalda kurs faaliyeti yapılan sabit veya geçici bina, salon ve benzeri yerler kiralanabilecek. Kurslara alınacak sığınmacıların başarılı olmaları halinde eğitimlerin sonunda belge verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı'nın üstleneceği görev ve sorumlulukların ayrıntılı olarak yer aldığı protokolün süresi ise bir yıl olarak belirlendi. Tarafların talebi doğrultusunda istenildiğinde protokol süresi uzatılabilecek.

Sığınmacılara yönelik eğitim faaliyetlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile İSMEK arasında da bir iş birliği sağlanacak.

Adem Demir