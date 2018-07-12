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İmar Barışı'nda toplanan bedel 500 milyon liraya yaklaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak 474 milyon lira toplandı
12 Temmuz 2018 14:51
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İmar Barışı'nda toplanan bedel 500 milyon liraya yaklaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan "İmar Barışı" düzenlemesi kapsamında 474 milyon lira toplanırken, bugüne kadar bedeli ödenen 97 bin 693 yapı için Yapı Kayıt Belgesi verildi.

Vatandaşın devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "İmar Barışı" düzenlemesine başvurular devam ediyor.

Vatandaşların e-devlet üzerinden 8 Haziran'da başvurularını yapmaya başladığı düzenleme kapsamında, Yapı Kayıt Belgesi almak için müracaat edenlerin sayısı, 2 milyon 279 bine ulaştı.

Başvuru yapan vatandaşların, işlemlerini tamamlamaları için bilgilerini doğru olarak sisteme girip, yapının bulunduğu arsanın değeri ile yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlenen bedeli ödemeleri gerekiyor.

Bu kapsamda, bugüne kadar Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak 474 milyon lira ödenirken, başvuru işlemlerini tamamlayan 97 bin 693 yapı için de Yapı Kayıt Belgesi verildi.

Yapıların özellikleri ve metrekaresine göre gerçekleştirilen başvurularda, tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye bin lira, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye bin 600 lira, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane gibi yapılar için metrekare başına 2 bin lira, güneş enerjisi santrallerinde (GES) ise megavat başına 100 bin lira esas alınarak hesap yapılıyor.

İmar Barışı başvuruları, 31 Ekim 2018'de sona ererken, Yapı Kayıt Belgesi bedeli ise en geç 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek.
Anadolu Ajansı
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