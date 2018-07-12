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Twitter'da takipçi sayınız düşebilir

Twitter, sahte hesaplarla olan mücadelesinde yeni yöntemlerini uyguluyor. İlerleyen günlerde özellikle takipçi sayısı yüksek olanların hatırı sayılır miktarda takipçi kaybetmesi söz konusu
12 Temmuz 2018 15:11
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Twitter'da takipçi sayınız düşebilir

Mikro blog devi Twitter sahte hesaplara karşı start verdiği savaşını derinleştiriyor.

Twitter'ın ilerleyen günlerde özellikle takipçi sayısı yüksek olanların hatırı sayılır miktarda takipçi kaybetmesi söz konusu.

İşte Twitter'dan konuyla ilgili yapılan açıklama:

"Twitter üzerinden güven ortamı oluşturma ve sağlıklı iletişimi teşvik etme yönündeki devam eden genel çalışmalarımız kapsamında verdiğimiz hizmetin her kısmı önemlidir. Takipçi sayıları görülebilen bir özelliktir ve herkesin bu sayıların doğru olduğuna güveninin tam olmasını istiyoruz.

Yıllar boyunca durumlarında ani değişiklikler gördüğümüz hesapları kilitledik.

Böyle durumlarda hesap sahiplerine ulaşıyor ve hesabı doğrulamamaları veya parolalarını yenilememeleri halinde oturum açamayacakları şekilde hesaplarını kilitli tutuyoruz.

Bu hafta dünya çapında kilitli hesapları takipçi sayılarından düşeceğiz. Sonuç olarak birçok profilde görüntülenen takipçi sayısı düşme ihtimaline sahip.

Hesapların çoğu 4 veya 4'ten daha az takipçi kaybedecek. Çok daha geniş sayıda takipçiye sahip olanlar ise takipçi sayılarında daha ciddi bir düşüş görecek.

Bunun bazıları için zor olabileceğini anlıyoruz, ancak doğruluğun ve şeffaflığın süregelen sohbet için Twitter'ı daha güvenilir bir hizmet haline getireceğine inanıyoruz.

En çok öneme sahip değişiklikler önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşecek olmakla birlikte takipçi sayıları, sorunlu hesapları proaktif olarak belirleme çalışmalarımız kapsamında düzenli olarak değişmeye devam edebilir.

TWİTTER'DA BİR HESAP NEDEN KİLİTLENİR?

Hesap faaliyetlerinde ani bir değişiklik tespit edersek hesabı kilitleyebiliriz ve hesabın kontrolünün hala kendilerinde olup olmadığını belirlemek için hesap sahibiyle iletişime geçilebilir. Hesap faaliyetlerindeki bu ani değişiklikler arasında çok sayıda istenmeyen yanıt veya mention yapılması, hatalı bağlantıların gönderilmesi veya hesabın bir mention sonrasında çok sayıda hesap tarafından engellenmesi yer alabilir. Başka servislere ait e-posta - parola kombinasyonlarının çevrimiçi olarak gönderilmesi durumunda da hesap kilitlenebilmektedir. Bilgilerin hesabı riske attığı düşünülmekte ve hesap sahiplerinden kendi güvenlikleri için parolalarını değiştirmeleri istenmektedir. Hesapla ilgili bir sorun olmadığı onaylanana kadar hesap kilitlenmekte, hesapların tweet göndermeleri veya reklamları görmeleri mümkün olmamaktadır.

BU HESAPLARIN SPAM VEYA BOT'LARDAN FARKI NEDİR?

Bu hesaplar genellikle gerçek insanlar tarafından oluşturulmuştur ancak hesabın hala aynı kişi tarafından kontrol edildiğii onaylanamamaktadır.

Spam hesaplar (bot hesaplar olarak da adlandırılmaktadırlar) tipik olarak ilk günden itibaren spam davranışları sergilerler. Bunlar sistemlerimiz tarafından giderek artan kolaylıkta tespit edilebilmekte ve otomatik olarak kapatılabilmektedir. Twitter'da spam'ı engelleme çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

NİÇİN SADECE TAKİPÇİLER? BU DURUM TWEET, LİKE VE RETWEET'LER İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK MI?

Twitter üzerinden iletişimi daha sağlıklı hale getirme yönündeki çalışmalarımız hizmetin tüm yönlerini kapsamaktadır. Bu güncelleme servisin en görülür özelliklerinden biri olan ve genellikle hesabın güvenilirliği ile ilişkilendirilen takipçilere odaklanmaktadır. Kilitli bir hesaptan Tweet, Like veya Retweet mümkün değildir. Reklamlar da gösterilmez.

BU DURUM AYLIK AKTİF KULLANICI (MAU) VEYA GÜNLÜK AKTİF KULLANICI (DAU) ÖLÇÜTLERİNİ ETKİLEYECEK Mİ?

Hayır, etkilemeyecek. Kilitli hesapların takipçilerden kaldırılması MAU ve DAU'yu etkilemez. Parolalarını bir ay içinde yenilemeyen kilitli hesaplar MAU ve DAU'ya dahil edilmez. Bugün yapılan değişiklik MAU ve DAU'yu etkilemeyecek, fakat sağlıklı bir iletişim ortamı sağlama çabalarımız doğrultusunda kaldırdığımız bazı hesaplar kamuya açıklanan ölçütleri etkileyebilir."
Doğan Haber Ajansı
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