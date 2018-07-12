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'Balyoz Kumpası'da yargılınan hakime tahliye
FETÖ'nün Balyoz kumpasında eski İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev alan Ömer Diken, tahliye oldu. Mahkeme Diken'e adli komtrol şartı ve yurtdışı yasağı getirdi
FETÖ'nün Balyoz kumpasında eski İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
olarak görev alan Ömer Diken, tahliye oldu. Mahkeme Diken'e adli komtrol şartı
ve yurtdışı yasağı getirdi.
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