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'Balyoz Kumpası'da yargılınan hakime tahliye

FETÖ'nün Balyoz kumpasında eski İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev alan Ömer Diken, tahliye oldu. Mahkeme Diken'e adli komtrol şartı ve yurtdışı yasağı getirdi
12 Temmuz 2018 15:14
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'Balyoz Kumpası'da yargılınan hakime tahliye

FETÖ'nün Balyoz kumpasında eski İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev alan Ömer Diken, tahliye oldu. Mahkeme Diken'e adli komtrol şartı ve yurtdışı yasağı getirdi.
Memurlar.Net
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