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Sıcak hava asfaltı eritti

Kırşehir'de mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları Ankara-Kayseri karayolunun bazı bölümlerinde asfaltın erimesine neden oldu
12 Temmuz 2018 16:01
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Sıcak hava asfaltı eritti

Kırşehir'de aşırı sıcak hava, Ankara-Kayseri karayolunda asfaltı eritti.

Kentte mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı 37 dereceye ulaştı. Aşırı sıcak hava Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir bölümünde ve bazı ilçe yollarında asfaltın erimesine yol açtı.

Asfaltın eridiği bölgelerde yolun kayganlaşması nedeniyle sürücüler yavaş ve dikkatli ilerliyor. Trafik ekipleri de kavşak noktaları ve trafik ışıklarında sürücüleri dikkatli olmaları için uyarıyor. İl Özel İdaresi ekipleri de erime yaşanan bölgede asfalt üzerine kum dökerek önlem alıyor.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Tufan, sıcak havaların etkisinin yoğun hissedildiği günlerde sürücülerin her zamankinden daha dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiğini söyledi.

Sıcak havanın sürücülerde yorgunluğa ve dalgınlığa yol açtığına da dikkati çeken Tufan, "Karayolunun bazı noktalarında aralıklarla asfalt erimeleri mevcut. Sürücülerimiz yollarda gördükleri asfalt erimelerine karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Asfalt erimesiyle yollarda kayganlaşma ve ezilmeler oluşuyor, bu da direksiyon kontrolünü azaltabilir. Can ve mal kayıplarının yaşanmaması için sürücülerimiz hızdan kaçınsınlar. Sürücülerimiz yol güzergahlarındaki istasyonlar ve bekleme alanlarını kullanarak dinlensinler." diye konuştu.

- Mevsimlik işçilerin zorlu mesaisi

Öte yandan, aşırı sıcaklar günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyünde tarlada çalışan mevsimlik işçiler sıcak hava nedeniyle işlerini yaparken zorlanıyor.

İşçilerden Musa Tatar, sıcak havaya rağmen çalışmaları gerektiğini, sıcaktan korunmak için sık sık kafalarını soğuk suyla yıkadıklarını ve şapka taktıklarını söyledi.

İlçeye bağlı Dalakçı, Küçükkayapa, Budak ve Devepınarı köylerinde de aşırı sıcaklardan kaynaklanan anız yangınları yaşandığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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