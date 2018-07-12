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Kozmik Oda 'kumpasçıları' ByLock'cu çıktı

Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturma sırasında TSK personeline FETÖ/PDY mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis 118 kişi hakkında açılan davaya devam edildi
12 Temmuz 2018 16:08
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Kozmik Oda 'kumpasçıları' ByLock'cu çıktı

Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis tutuksuz 118 sanık hakkında açılan davaya devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Başka dosyalarda tutuklu olan sanıklar ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Sanıklardan bazıları için ana dosya dışında haklarında örgüt üyeliği suçlamasıyla başka illerde açılan soruşturmaların birleştirme talebiyle mahkemeye gönderildiğini ifade eden mahkeme başkanı, dosyaya gelen yeni bilgilere göre sanıklardan 56'sının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Birleşen dosyalara ilişkin sanık ve avukatlarının savunmalarını alan mahkeme, ara karara yönelik mütalaasını açıklaması için duruşma savcısına söz verdi.

Duruşmaya verilen aranın ardından arar kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanıkların adli kontrol hükümleri kapsamından haftada bir imza atma yükümlülüğünü kaldırdı.

Sanıkların mal varlıkların üzerindeki tedbirin kaldırılması talebini yerinde göre mahkeme, duruşmayı erteledi.

Davanın 10 Nisan 2018'de görülen duruşmasında tutuklu 6 sanığın tahliye edilmesiyle dosya kapsamında tutuklu sanık kalmamıştı.

- İddianame

Sanıklar, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetme", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iftira" suçlarından yargılanıyor.

"Kozmik Oda" kumpasının FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede, "Kozmik Oda" soruşturmasının, 19 Aralık 2009'da Ankara Emniyet Müdürlüğüne yapılan, "Çukurambar bölgesinde 2 ayrı araçtaki kişilerin Bülent Arınç'a saldırıda bulunabilecekleri" şeklindeki ihbar üzerine başlatıldığının öne sürüldüğü, ancak ihbarın sahte olduğu ifade edilmişti.

Dava, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de arasında bulunduğu 121 kişi hakkında açılmıştı. Mahkeme, daha önce Yılmazer'in dosyasını ayırarak, başka davadan yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine yetkisizlik kararıyla göndermiş, ancak bu mahkeme de karşı yetkisizlik vermişti. Yılmazer'in davasına hangi mahkemenin bakacağına Yargıtay karar verecek.

Yılmazer'in yanı sıra Köse ve Acar'ın dosyalarının da ayrılmasının ardından davada sanık sayısı 118 oldu.
Anadolu Ajansı
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