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2 polisin şehit olduğu terör saldırısına 3 kez müebbet
Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker'e yönelik, 2 polisin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren sanığa 3 kez müebbet ve 51 yıl 8 ay hapis cezası verildi
Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker'e yönelik düzenlenen, 2 polisin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren sanığa 3 kez müebbet ve 51 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 9 Ekim 2014 tarihinde il merkezinde terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 polisin şehit olduğu, İl Emniyet Müdürü Ürker ve 3 polisin yaralandığı anımsatıldı.
Açıklamada, saldırıyla ilgili Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanık Umut Savaş Koçyiğit'e, "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak", "kasten adam öldürmek" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüs etmek" suçlarından 3 kez müebbet ile 51 yıl 8 ay hapis cezası, diğer sanık Ramazan Ayaz'a ise "örgüte bileyerek, isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildiği kaydedildi.
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