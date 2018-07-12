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İşte Adnan Oktar'ın yakalanma anı
Adnan Oktar'ın aracını yol ortasında durduran polis, yanındaki kadın ile birlikte gözaltına aldı. Oktar'ın yakalanma anı kameralara yansıdı
Adnan Oktar'a yol ortasında yapılan operasyon kameraya yansıdı. Adnan Oktar ve grubuna yönelik dün sabah operasyon yapıldı.
Oktar, Kandilli'deki evine geldiğinde kapıdaki polisleri gördü. Adnan Oktar, kaçarak Sarıyer'e doğru ilerledi. Oktar'ın peşine takılan polis ekipleri, Maslak'ta operasyon yaptı.
Adnan Oktar'ın aracının önü polisler tarafından kesildi. Araçtan indirilen Oktar ve yanındaki kadın gözaltına alındı. Kelepçelenen Adnan Oktar ve yanındaki kadın polis aracına bindirildi.
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