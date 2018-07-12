1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay Başsavcılığına Abdülkadir Atalık seçildi

Danıştay üyeleri arasında yapılan seçimle Danıştay Başsavcılığına Abdülkadir Atalık getirildi
12 Temmuz 2018 16:50
Yazdır
Danıştay Başsavcılığına Abdülkadir Atalık seçildi

Danıştay Başsavcılığı için Danıştay üyeleri arasında yapılan seçim sonucu Atalık, başsavcılık görevine getirildi.

Düzce'de 20 Ekim 1960'da doğan Atalık, Elazığ Atatürk Lisesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Atalık, yüksek lisansını İngiltere Leicester Üniversitesinde "kamu düzeni" konusunda tamamladı.

Darende, Kemah, Uludere, Güçlükonak ve Boğazlıyan kaymakamlıkları, İçişleri Bakanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ve Personel Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Atalık, Devlet Planlama Teşkilatı Personel Daire Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcılığı ve Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptı.

Evli ve 4 çocuk babası Atalık, Çanakkale Valisi olduğu 3 Mart 2011'de Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,789 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KHK ile ihraç işlemini Mahkeme hukuka uygun bulmadı
29 Haziran 2018 10:12		 Danıştay: AİDS'li kanın bulaşmasında hata Sağlık Bakanlığı'nın
08 Haziran 2018 07:10
Görevden alınan İlçe milli eğitim müdiresi mahkemeyi kazandı
08 Haziran 2018 02:13		 Kamu kurumları, öncelikle işyeri hekimini muayene olma zorunluluğu getirebilir mi?
03 Haziran 2018 00:05
Sözleşmeli imamlar da tayin olduğunda yolluk alacak
31 Mayıs 2018 13:31		 Sosyal medyadaki yorumlar, yer değiştirme işlemine gerekçe olamaz
27 Mayıs 2018 17:10
2017 yılı öncesinde yapılan ALES'lerin, 5 yıl geçerli olmasına yönelik düzenlemeye iptal kararı
23 Mayıs 2018 18:28		 Danıştay, Phaselis'e otel projesini iptal
21 Mayıs 2018 19:33
Taciz şüphelisinin zırhını Danıştay kaldırdı
15 Mayıs 2018 07:45		 MEB savunma yapamadı, 80 öğrenci kararı iptal edildi
14 Mayıs 2018 18:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
ATM memuru dönemi bitiyor
Bakanlık Müşavirlerinin görevi sona erdi, kapanan Başbakanlık teşkilatının Müşavirleri hariç...
'Kararnameleri Cumhurbaşkanına biz imzalattık' fotoğrafı
Bedelli askerlik fiyatları makul düzeyde olacak
İşini bilen ve alanına hakim Bakan, 10 dakikada brifing alıyor
703 sayılı KHK'da garip kurumlar arası geçici görevlendirme maddesi
Yeni rekor: Dolar, TL karşısında 4.97'yi gördü
Koncuk'tan Milli Eğitim Bakanına nezaketsiz yaklaşım
703 sayılı KHK'ya dair tespitlerinizi bize yazın
İki kamu kurumu, 1416 kapsamında yurtdışına gönderdiği personeli uzman kadrosuna atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fiat 1
insanın saçı bile ağır geliyor bazen 4
17.30 1
turuncu 3
eden hazard 1
Kararsızlık 4
24 haziran'dan sonra 30 milyar dolar pompalayacağız 2
nicolas maduro 1
çin meşesi kalpler 2
özgür demirtaş 2
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi FBE Y. Lisans ve Doktora program ilanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora program ilanı
ÖSYM, Başkanlığı Sözleşmeli Yerli Uzman Alım İlanı
Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam