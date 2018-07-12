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Dink cinayeti davasında iki tahliye
Hrant Dink cinayeti davasında dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz ve İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız'ın adli kontrolle tahliyesine hükmedildi
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, 9'u tutuklu, 10'u firari 85 sanığın yargılandığı davada iki kişinin tahliyesine karar verildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tanık beyanlarının ardından söz alan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.
Sanık ve avukatların tahliye taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, ara kararları açıkladı.
Tutuklu sanıklardan dönemin Trabzon İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız'ın halen görevde olması, FETÖ ile iltisakının tespit edilmemesi ve tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Yıldız'ın haftada üç gün imza vermesini içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.
Tutuklu sanıklardan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün de ev hapsiyle tahliye edilmesine hükmeden mahkeme, bir sonraki duruşmanın 24, 25, 27, 28 Eylül'de yapılmasını karara bağladı.
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