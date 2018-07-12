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Darbeciler kendilerinden olmayan nöbetçileri kışladan çıkarmış

Tanık Binbaşı E.K, olay günü KKK'de nöbetçi olan bir yüzbaşı ile darbe girişiminden yaklaşık bir hafta sonra görüştüğünü, 15 Temmuz akşamı darbecilerin kendilerinden olmayan nöbetçileri kışladan gönderdiklerini söylediğini aktardı
12 Temmuz 2018 16:58
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Darbeciler kendilerinden olmayan nöbetçileri kışladan çıkarmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Tanık olarak ifadesi alınan Binbaşı E.K, olay tarihinde KKK'de görevli olduğunu, katıldığı bir toplantının ardından mesaisinin bitmesi üzerine evine döndüğünü beyan etti.

E.K, olay günü akşam saatlerinde askeri hareketliliğin başlamasından sonra amiri ile görüştüğünü, amirinin aynı birimde çalıştıkları bir yüzbaşının nöbetçi olduğunu söylemesi üzerine kışlaya giderek neler olduğunu anlamaya çalıştığını belirtti.

Karargaha gittiğinde kapıyı sanık eski binbaşı Mustafa Şahin'in açtığını anlatan E.K, içeri girmek istediğini Şahin'e söylediğini ancak göreve çağrılmayanları alamayacağı cevabını aldığını, nöbetçi yüzbaşıyı görmek istediğini söyleyip ısrarcı olması üzerine içeri alındığını kaydetti.

Tanık E.K, yaklaşık 20 dakika kışlada kaldığını ancak söz konusu yüzbaşıyı görememesi üzerine ayrıldığını aktardı.

Olay günü nöbetçi olan yüzbaşı ile darbe girişiminden yaklaşık bir hafta sonra yaptığı görüşmeyi mahkeme ile paylaşan Binbaşı E.K, 15 Temmuz akşamı darbecilerin kendilerinden olmayan nöbetçileri kışladan gönderdiklerini, KKK'deki darbe girişimi faaliyetlerinin bundan sonra başladığını söylediğini aktardı.

Savcı tahliye taleplerinin reddedilmesini istedi

Tanıkların dinlenilmesinin ardından ara karar için iddia makamından mütalaası soruldu.

Tanık beyanlarına karşı bir diyeceğinin olmadığını beyan eden duruşma savcısı, henüz dinlenilmeyen tanıkların gelecek celse dinlenilmesi ve eksik hususların da ikmali için gelecek celseye kadar beklenilmesini talep etti.

İddia makamı, "Tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması", "kaçma şüphesi" ve "adli kontrol hükümlerinin yetersiz olacağı" gerekçesiyle tahliye taleplerinin reddedilmesini istedi.

Davanın görülmesine devam ediliyor.

İsmet Karakaş
Anadolu Ajansı
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