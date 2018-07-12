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Hava harekatıyla 8 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Bitlis kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında 8 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Bitlis kırsalına dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesi ile Bitlis kırsalına 11-12 Temmuz'da hava harekatları düzenlendi.
Harekatlar sonucu eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Sarp Özer
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