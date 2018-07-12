Somalı madenci yakınları Ankara yolunda

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Soma 301 Madenciler Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup, Hakimler ve Savcılar Kuruluna gitmek üzere Ankara'ya hareket etti.

Maden kazasında şehit olan Uğur Çolak'ın annesi ve dernek üyesi Gülsüm Çolak, Beşyol Kavşağı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin dün verdiği kararın adaletli olmadığını, bunun tüm ülkeye anlatılması ve adaletin aranması için bir dizi etkinlik planladıklarını belirtti.

Bu kapsamda madenci yakınlarından oluşan 15 kişilik grubun Çanakkale, Silivri, İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak'ı ziyaret ederek benzeri olaylarda yaşamını yitiren işçilerin ailelerini ziyaret edeceğini anlatan Çolak, grubun son olarak Ankara HSK'yı ziyaret edeceğini söyledi.

"Adalet sadece zenginler için varmış, dün bir kez daha anlamış olduk." diyen Çolak, şöyle konuştu:

"Evlatlarımızın katilleri 18 ile 20 yıl arası hapis cezası aldılar. 301 kişiyi kaybettik, kişi başı yatacakları 2 ay bile etmiyor. Patronların korunduğu, zalimlerin ödüllendirildiği bu düzende adaleti aramaya, adalet arayan annelerle buluşmaya gidiyoruz. Evlatlarımız geri gelmeyecek biliyoruz. Fakat başka anneler ağlamasın, başka çocuklar ölmesin diye bu yola çıkıyoruz. Bugün yola çıkmadan yanımıza bir parça kömür aldık. Bedeli ödendi diye. Çocuklarımızın mezarından toprak alıp götüreceğiz. Unutulmasınlar diye. Yol boyunca adalet arayanlarla buluşmalar gerçekleştireceğiz."

Açıklama sonrası grup, ilçe çıkışındaki maden şehitliğindeki mezarlardan toprak alarak minibüsle yola çıktı.