1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Somalı madenci yakınları Ankara yolunda

Dün karara bağlanan maden faciası davası sonrası bir grup şehit madenci yakını, Hakimler ve Savcılar Kuruluna gitmek üzere Ankara'ya hareket etti
12 Temmuz 2018 17:39
Yazdır
Somalı madenci yakınları Ankara yolunda

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasında yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Soma 301 Madenciler Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup, Hakimler ve Savcılar Kuruluna gitmek üzere Ankara'ya hareket etti.

Maden kazasında şehit olan Uğur Çolak'ın annesi ve dernek üyesi Gülsüm Çolak, Beşyol Kavşağı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin dün verdiği kararın adaletli olmadığını, bunun tüm ülkeye anlatılması ve adaletin aranması için bir dizi etkinlik planladıklarını belirtti.

Bu kapsamda madenci yakınlarından oluşan 15 kişilik grubun Çanakkale, Silivri, İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak'ı ziyaret ederek benzeri olaylarda yaşamını yitiren işçilerin ailelerini ziyaret edeceğini anlatan Çolak, grubun son olarak Ankara HSK'yı ziyaret edeceğini söyledi.

"Adalet sadece zenginler için varmış, dün bir kez daha anlamış olduk." diyen Çolak, şöyle konuştu:

"Evlatlarımızın katilleri 18 ile 20 yıl arası hapis cezası aldılar. 301 kişiyi kaybettik, kişi başı yatacakları 2 ay bile etmiyor. Patronların korunduğu, zalimlerin ödüllendirildiği bu düzende adaleti aramaya, adalet arayan annelerle buluşmaya gidiyoruz. Evlatlarımız geri gelmeyecek biliyoruz. Fakat başka anneler ağlamasın, başka çocuklar ölmesin diye bu yola çıkıyoruz. Bugün yola çıkmadan yanımıza bir parça kömür aldık. Bedeli ödendi diye. Çocuklarımızın mezarından toprak alıp götüreceğiz. Unutulmasınlar diye. Yol boyunca adalet arayanlarla buluşmalar gerçekleştireceğiz."

Açıklama sonrası grup, ilçe çıkışındaki maden şehitliğindeki mezarlardan toprak alarak minibüsle yola çıktı.

Anadolu Ajansı
Bu haber 600 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Arnavutköy'de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
13 Temmuz 2018 04:24		 'Gladyatörler şehri'nde yeni buluntular
12 Temmuz 2018 23:03
Diyarbakırlı çocukların su keyfi
12 Temmuz 2018 22:11		 Silivri'de beton mikseri devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
12 Temmuz 2018 22:00
100 yaşını pasta keserek kutladı
12 Temmuz 2018 21:34		 Fedakar anneye 'Fahri Mezun Belgesi'
12 Temmuz 2018 21:30
Bin yıldızlı 'dam palas' keyfi
12 Temmuz 2018 21:27		 Denizi olmayan kentin gönüllü 'balık adamları'
12 Temmuz 2018 21:24
Tüm önlemleri alarak 'radyasyon'la çalışıyorlar
12 Temmuz 2018 21:20		 Koruyucu aile oldular, kalplerini dörde böldüler
12 Temmuz 2018 21:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı, neden müfettiş kadrosuna atama gibi rutin bir işleme muhatap kılınıyor?
İşte Oktar'ın villasına baskın anının görüntüleri
İğneada ve çevresinde görülmesi gereken yerler
Koray Aydın: İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık
Isparta'da FETÖ Operasyonu: 14 rütbeli asker tutuklandı
TODAİE, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredildi
Milas'ta FETÖ/PYD şüphelisi üsteğmen otelde yakalandı
13 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Arnavutköy'de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Carlos Kameni 1
sult4n 4
sıcak havaların sözlüğe etkisi 1
Fenerbahçe 6
24 haziran'dan sonra 30 milyar dolar pompalayacağız 2
frau m.a.p 2
EKMEK 7
maximilian meyer 1
çin meşesi kalpler 2
tut ki gecedir 1
SON İLANLAR
Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Alamanı Alım İlanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi 51 Sözleşmeli Personel Alacak
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi 64 Sözleşmeli Personel Alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam