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TSK'dan Münbiç'te 13'üncü devriye
TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 13'üncü koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'te 13'üncü devriye görevini gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 13'üncü koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi
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