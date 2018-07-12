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Siirt'te hasadı yapılacak olan fıstık ağaçları tek tek sayılıyor

Siirt Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezi ve ilçelerdeki 2018 yılı fıstık rekoltesini belirlemek amacıyla, bağ ve bahçelerde çalışma başlattı
12 Temmuz 2018 17:50
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Siirt'te hasadı yapılacak olan fıstık ağaçları tek tek sayılıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü mühendisleri, fıstık ağaçları ve ağaçlardaki dallarda bulunan fıstıkları tek tek sayarak tüm bağın vereceği verimi çıkarmaya çalıştı.

İl genelinde yapılacak çalışmadan sonra Siirt'in 2018 yılı fıstık rekoltesi çıkarılacak. Hesaplanan rekolte miktarı ise, 2-3 Ağustos'ta Gaziantep Fıstığı Araştırma Enstitüsünde yapılacak olan Türkiye geneli fıstık rekoltesi araştırmasına, Siirt fıstığı rekoltesi, rakamsal olarak sunulacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Sabri Tan, ektikleri ve diktikleri fıstık ağaçlarının ne aşamada olduğunu ve rekoltesi ile getirisinin ne olduğu konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, "İlçeden ve merkezde bulunan arkadaşlarımız ile birlikte 2018 yılına ait fıstık rekolte çalışması başlattık.Bu günde sahadayız. Fıstık rekoltesinin ilk çalışmasını Siirt merkezde yapmaya başladık, daha sonra bu çalışmamız ilçe ve köylerinde devam edecektir. Toplam 200 bağda inceleme yapacağız ve yapacağımız bu inceleme sonunda ise Gaziantep Fıstığı Araştırma Enstitüsünde açıklama yapacağız, yani Siirt'in bu yıl ki fıstık hasadının ortalama rakamlarını çıkaracağız" dedi.

Siirt genelinde tahmini olarak ortalama 16 bin ton fıstık beklendiğini anlatan Tan, "Merkez ve ilçelerde bulunan bağlarda çalışmalar başlattı ekipler, bu yıl Siirt fıstığının bazı bölgelerde zarar gördü. Mevsimsel değişikliklerden ötürü fıstık ağaçlarında yaprak ve salkım dökümü gerçekleşti. Ancak bunu bazı bölgeler yaşadığından ötürü verimi ciddi bir şekilde etkilemedi buda sevindirici oldu. Bu yıl yapacağımız araştırmanın ortalama rakamı 16 bin ton üzerinde fıstık hasadı" diye konuştu.

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Murat Erkoyuncu, bağlarda eğitim vererek, fıstık ağaçlarında bulunan fıstıkları tek tek saydı. Erkoyuncu, bağın ortalama verebileceği rakamları daha sonra açıklayacaklarını ifade ederek, "Siirt'in Gökçebağ beldesinde bulunan bağlarda inceleme yaptık. Bugün burada bağların verebileceği verimleri tespit etmeye geldik. İlçe ve merkezde bulunan arkadaşlara ise bu tespit eğitimini veriyoruz. Bir fıstık ağacının kaç kilo vereceğini ortalama çıkarabiliyoruz. Şu an gördüğünüz bu fıstık ağacında yaptığım hesaba göre iki kilonun üstünde fıstık verimi vermesini bekliyoruz ve bu şekilde tüm bağın verimini açıklayabiliriz" diye konuştu.
Doğan Haber Ajansı
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