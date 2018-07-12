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Tarihi çarşıda göçük! 1 ölü 4 yaralı
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışması yapılan tarihi Peynirciler Çarşısı'nda meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı
Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan ve Cumhuriyet dönemine ait olan tarihi Peynirciler Çarşısı'nda Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen restorasyon çalışması sırasında saat 16.00 sıralarında göçük meydana geldi.
Yaklaşık 4 milyon TL'ye mal olması beklenen çarşıdaki göçükte 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, göçük altında kalan kişinin cenazesi de ambulans hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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