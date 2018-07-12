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DSİ arazisine kenevir ekerken yakalandı
Malatya'da, Devlet Su İşleri (DSİ) arazisine kenevir eken şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, bir şüphelinin DSİ arazisine kenevir bitkisi ektiğini belirledi.
Ekipler, Akçadağ ilçesinin Gölpınar Mahallesi'nde DSİ'ye ait araziye yasa dışı olarak kenevir ektiği tespit edilen M.Ö'yü ekim yaptığı sırada suçüstü yakaladı.
Şüphelinin üstünde ve arazide yapılan aramalarda ise 377 kök kenevir bitkisi,18 gram kenevir tohumu ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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