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3784 hakim ve savcının terfi çalışmaları tamamlandı
HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, 3784 hakim ve savcının terfi çalışmaları tamamlandığını duyurdu
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi Başkanı Mehmet Yılmaz, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda 2018 yılı Nisan dönemine ait terfi çalışmalarını tamamlandığını duyurdu.
Mehmet Yılmaz, yaptığı paylaşımda "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi 2018 yılı Nisan dönemine ait terfi çalışmalarını tamamlamıştır. 3784 hakim ve savcının terfi sonuçları kısa bir süre sonra sitemizde ilan edilecektir.
Yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi
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