|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Metro inşaatında yüksekten düşen işçi öldü
Sultangazi'de metro çalışması sırasında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun Metris durağı inşaatında sıvacı olarak çalıştığı belirtilen 57 yaşındaki Metin Akgül, yüksekten su birikintisinin içine düştü.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Akgül, bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Akgül'ün cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Bu haber 543 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI