1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi

Gözaltına alınan Adnan Oktar hastanede sağlık kontrolünden geçirildi
12 Temmuz 2018 18:48
Yazdır
Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen ve grubuna yönelik operasyonda, ''suç örgütü elebaşı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Adnan Oktar hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Oktar, gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada gazetecilerin hakkındaki iddiaları sorduğu Oktar, "Yalan, yalan" yanıtını verdi.

Adnan Oktar, sağlık kontrolünün ardından yeniden emniyete götürülürken, bazı vatandaşlar kendisine tepki gösterdi.

Mehmet Ali Derdiyok
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,071 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Uyuşturucu satıcılarıyla polis arasında çatışma
12 Temmuz 2018 20:29		 Serbest kaldı, 4 kişiyi vurdu
12 Temmuz 2018 19:31
Metro inşaatında yüksekten düşen işçi öldü
12 Temmuz 2018 18:37		 DSİ arazisine kenevir ekerken yakalandı
12 Temmuz 2018 18:05
Tarihi çarşıda göçük! 1 ölü 4 yaralı
12 Temmuz 2018 17:53		 Kanser hastası, hastanenin 6'ncı katından düşerek öldü
12 Temmuz 2018 17:10
İşte Adnan Oktar'ın yakalanma anı
12 Temmuz 2018 16:25		 Zuhal Olcay'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis
12 Temmuz 2018 15:07
Paralarını alamayınca kule vincine çıkıp kendilerini yakmak istediler
12 Temmuz 2018 14:21		 Leyla'nın babası: Leyla o katile rahat vermeyecek
12 Temmuz 2018 13:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı, neden müfettiş kadrosuna atama gibi rutin bir işleme muhatap kılınıyor?
İşte Oktar'ın villasına baskın anının görüntüleri
İğneada ve çevresinde görülmesi gereken yerler
Koray Aydın: İrade bizde olsaydı, Millet İttifakı'nı kurmazdık
Isparta'da FETÖ Operasyonu: 14 rütbeli asker tutuklandı
TODAİE, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine devredildi
Milas'ta FETÖ/PYD şüphelisi üsteğmen otelde yakalandı
13 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Arnavutköy'de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nicolas maduro 1
gareth southgate 3
fiat 3
arçelik 1
zamanı gelince gitmek 10
kısmi ohal uygulaması 2
yabancı futbolcuların hanımları 2
insanın saçı bile ağır geliyor bazen 4
atıştırmalık 3
maximilian meyer 1
SON İLANLAR
Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Alamanı Alım İlanı
Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırıkkale Üniversitesi 51 Sözleşmeli Personel Alacak
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi 64 Sözleşmeli Personel Alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Bartın İl Özel İdaresi Geçici İşçi Alım İlanı
Bursa Mustafakemalpaşa SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam