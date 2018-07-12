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Bakan Gül: NSU davasında karar tam bir hayal kırıklığıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Almanya'da beş yıldır devam eden NSU terör hücresi davasında dün açıklanan karar tam bir hayal kırıklığıdır" açıklamasında bulundu
12 Temmuz 2018 18:49
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Bakan Gül: NSU davasında karar tam bir hayal kırıklığıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Almanya'da 5 yıldır devam eden NSU terör örgütü davasında dün açıklanan kararın tam bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Gül, terör örgütü NSU davası kararına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"Almanya'da 5 yıldır devam eden NSU terör hücresi davasında dün açıklanan karar tam bir hayal kırıklığıdır." ifadesini kullanan Gül, yargılamanın 8 Türk vatandaşının kanına giren ırkçı terörü aydınlatmaktan çok uzak kaldığını belirtti.

Türk vatandaşlarını hedef alan Nazi terörünün resmi kurumlardaki izdüşümünün pek çok rapora konu olduğu halde araştırılmadığını, olayın bu boyutunun yargı eliyle karartıldığını kaydeden Gül, şunları kaydetti:

"Kimse NSU örgütünün 3 kişiden oluştuğuna inanmamızı beklemesin. On binlerce sayfa evrak, yüzlerce tanık ve toplam 438 duruşmayla yıllardır devam eden davanın geldiği nokta bu olmamalıydı. Karar, yakınlarını kaybeden insanlarımızın yüreklerindeki ateşi söndürmemiş, daha da büyütmüştür. Konsey üyesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafı olan Almanya'dan beklenen, bazı resmi görevlilerinin de sorumlu olduğu yönünde çok ciddi iddialar bulunan bu cinayetleri etkin biçimde soruşturması ve olayı bütün boyutlarıyla aydınlatmasıdır. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Mümin Altaş
Anadolu Ajansı
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