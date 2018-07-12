Dolar arttı, iPhone fiyatları fırladı!

Dolar ve Euro kurlarının artması bir süredir teknoloji firmalarının gündeminde olan bir konuydu. Sektörün gözü bu koduna adım atacak Apple'ın üzerinde idi. Zira genelde trendleri belirleyen bir marka olan Apple, zamları da belirler bir hale gelmişti

.İPHONE X 7 BİN 500 TL'DEN BAŞLIYOR

Apple'ın fiyat düzenlemesinden ilk etkilenen ürünü ile iPhone X oldu. Zaten yüksek bir fiyattan satılan telefon artık iyice yanına yaklaşılmaz bir hale geldi.

Apple'ın yaptığı düzenleme ile telefonun Türkiye başlangıç fiyatı artık 7500 TL oldu. Bu fiyatın 64 GB'lık sürüm için geçerli olduğunu da belirtelim.

Daha önce başlangıç fiyatı 5200 TL olan iPhone X'daki bu artış yaklaşık olarak yüzde 44'lik bir artışa karşılık geliyor ki bunu kurla açıklamak bile yetersiz kalacak gibi görünüyor.

Telefonun diğer modellerine bakacak olursak 256 GB depolama kapasiteli iPhone X modeli de 8599 TL oldu. Neredeyse 9 bin TL sınırına dayanan bu rakamlarla bu telefonu almak çok mantıklı mı orası sizin karar vereceğiniz bir konu.

Standart ve en ucuz Macbook Pro (13) bilgisayar da artık 6200 TL değil, 7699 TL'den başlayan fiyatlarla satılacak. 15 inçlik yeni Macbook Pro'lar ise tüm özellikleri en yüksekte seçtiğinizde 40 bin TL gibi bir fiyata mal oluyor.

Öte yandan şirketin akıllı saati Apple Watch'un başlangıç fiyatı ise 1999 TL oldu

İPHONE 8 DE NASİBİNİ ALDI

Elbette Apple'ın zamları sadece iPhone X ile sınırlı kalmadı.

Firma aynı zamanda iPhone 8 modellerinin fiyatlarını da artırdı. iPhone X'daki kadar olmasa da zamdan nasibini alan iPhone 8 modelinin başlangıç fiyatı 5199 TL olurken, iPhone 8 Plus modelin fiyatı 5899 TL oldu.

Yeniçağ