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Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile baş başa görüştü.
Başkan Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi"nin 2'nci gününde de ikili görüşmelerine devam etti.
Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Çipras ile liderler için ayrılan bölümde basına kapalı gerçekleşen baş başa görüşmesi 1 saat 45 dakika sürdü.
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